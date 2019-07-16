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  • "Слуга народа" выходит на финиш избирательной кампании с рекордным показателем за всю политическую историю Украины, – Золотарев
16 июля 2019, вторник, 17:13 687
Выборы 2019-07-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" выходит на финиш избирательной кампании с рекордным показателем за всю политическую историю Укр

"Слуга народа" выходит на финиш избирательной кампании с рекордным показателем за всю политическую историю Украины, – Золотарев

Андрей Золотарев. Фото: gs.fm
Андрей Золотарев. Фото: gs.fm

Существенный рост рейтинга популярности пропрезидентской политической партии "Слуга народа" связан с поездками Президента Владимира Зеленского по регионам Украины.

Такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев.

"Пару недель назад журналисты и эксперты заговорили о стагнации рейтинга "Слуги народа", о том, что он уперся в потолок. Но очень эффективно прошел последний региональный тур и демонстрация Владимиром Зеленским своего отношения к чиновникам. То, как он их принуждал к выполнению своих обязанностей, как давал им оценки. Закарпатье, Борисполь, Днепр…", – перечислил эксперт.

Золотарев отметил, что в данній момент в Украине есть четко выраженный запрос к власти – наказать нечестных чиновников. "Это то, чего не понял Порошенко. И это самым негативным образом сказалось на его рейтинге. Но, как мне кажется, Зеленский это понимает. И его "большая порка" чиновников обеспечила позитивную динамику рейтинга. Совершенно ясно, что "Слуга народа" выходит на финиш избирательной кампании с рекордным показателем за всю политическую историю Украины", – объяснил политолог.

Как сообщалось, во вторник, 16 июля, Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, проведенного с 3 по 13 июля. За партию "Слуга народа" готовы проголосовать 52,3% опрошенных из числа определившихся со своим выбором. "Оппозиционная платформа – За жизнь" набирает 10,3%, "Европейская солидарность" – 7,9%, "Батьківщина" – 5,8%, "Сила и честь" – 5,1%. Согласно опросу, партия "Голос" получила 4%, что ниже барьера для прохождения в парламент.

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