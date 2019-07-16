"Таможенный пульс" будет бороться за права белого бизнеса и прозрачную работу таможенных сервисов

Активисты, экспедиторы и брокеры объединились для эффективного реагирования на нарушения и борьбу с коррупционными схемами на таможне, которые приносят многомиллионные убытки государству. Активисты заявили, что общественная инициатива "Таможенный пульс" будет защищать права белого бизнеса и сотрудничать с Государственной фискальной службой (ГФС) Украины для улучшения работы таможенных сервисов.

Экспедиторы и брокеры создали инициативу "Таможенный пульс" для совместного решения системных проблем таможни и неправомерных притеснений белого бизнеса. Активисты заявляют, что "горячая линия" таможни "Пульс" работает неэффективно и не решает вопросов, с которыми брокеры и экспедиторы обращаются к ГФС, а таможенная система АСАУР (Автоматизированная система анализа и управления рисками) часто используется "в ручном режиме" чиновниками не для наполнения бюджета, а для давления на бизнес и вымогательства взяток.

Об этом во время конференции в информационном агентстве УНИАН заявила Виктория Пикшрене, представитель ООО "Макотрейдинг", компании, предоставляющей таможенно-брокерские и экспедиторские услуги.

По словам активистов, "Таможенный пульс" создан для защиты прав белого бизнеса и интересов государства в таможенной сфере. "Таможенный пульс" будет добиваться решения системных проблем и конкретных вопросов, а также способствовать лучшей коммуникации бизнеса и ГФС. "Существующая таможенная система "Пульс" была создана с целью решения проблемы по обращению хотя бы в течение суток. К сожалению, сейчас таможенный сервис "Пульс" работает совершенно не так. Нам есть с чем сравнивать - ранее при обращении в "Пульс" заявитель получал оперативный ответ, решение проблемы. Почему это уже не так, это делается умышленно или из-за некомпетентности, сказать трудно. Поэтому мы собрали инициативную группу, создали страницу на Facebook , где каждый может оставить жалобу, вопрос, описать ситуацию, с которой столкнулся при оформлении. Будем делать все возможное, чтобы импортеры и брокеры получали ответы и решения проблем", - сказала Виктория Пикшрене.

Активисты также сообщили, что после проведения предупредительной акции у Государственной фискальной службы, Министерства финансов и Офиса президента с требованиями вмешаться в ситуацию с коррупцией на Одесской таможне, они получили приглашение от руководства ГФС на совместное совещание в четверг, 18 июля. Там активисты представят свои предложения по улучшению работы таможенных служб и сервисов. "Только при сотрудничестве в рамках рабочей группы бизнеса и таможенных служб мы сможем добиться какого-то общего результата, у импортеров, брокеров, экспедиторов будет возможность получать обратную связь, ведь это общая проблема", - заявила Пикшрене.

Однако после проведения акций, по информации активистов, началось совещание руководства таможни, которая длилась несколько часов и на которой таможенникам была поставлена задача максимально быстро составить протоколы, найти хоть какие-то нарушения против "Макотрейдинг", компании, которую представляет Виктория. Инициатором проведения такого совещания был сам и.о. глава Государственной фискальной службы Александр Власов. "У меня есть просьба и предложение к руководству таможни: заниматься реформированием таможенных органов, а не такой мелочью. Мы просто хотим внести свои предложения в существующие системы, которые по мнению бизнеса работают как минимум нерезультативно. Хочу сказать инспекторам, которые выполняют такие команды - руководство меняется. А судебные дела против такого произвола будут именно на вас. Не выполняйте незаконные приказы, не идите на нарушения!".

Напомним, что в понедельник, 15 июля, активисты провели предупредительные акции под стенами ГФС, Министерства финансов и Офиса президента с требованиями вмешаться в ситуацию с коррупцией на Одесской таможне и наказать чиновников-коррупционеров, и передали руководству ГФС обращение с фактами нарушений и описанием коррупционных схем чиновников.