Представители "ЛакиБукс" рассказали о мусорных проблемах рек на Дне Лыбеди, – Рустам Гильфанов

На Дне Лыбеди посетители учились спасать жизни и узнавали о мусорных проблемах рек из "Книжки о мусоре" от проекта "ЛакиБукс".

Легендарная река Лыбидь переживает не лучшие времена. Разрушение берегов, засорение, плохое состояние воды, запущенность русла, привели к тому, что водоем полностью вычеркнули из жизни столицы. Часто люди даже не знают, что в 5 минутах ходьбы от их дома есть берег реки.

"Ситуация на Лыбеди комплексная, ее невозможно решить мгновенно, одним приказом или сообща. Главные проблемы – это загрязнение водоема сливами бытовой канализации, незаконная застройка берегов, запрет формирования потенциальной рекреационной зоны на берегах в интересах застройщиков, засорение реки", – поделился председатель общественной организации (ОО) "Водное движение Киевщины" Антон Пузань.

В планах активистов – укрепить берега, сделать освещение, создать инфраструктуру – беговые и велодорожки, лавочки, урны, украсить территорию у воды интересными художественными объектами. Чтобы привлечь внимание к своим идеям и проводят День Лыбеди уже 3-й год подряд.

Во время празднования активисты "Водного движения Киевщины" рассказывали посетителям о водоемах Украины, их проблемах и перспективах. Также состоялись гонки на каяках, творческие мастер-классы для детей и викторина на знание украинских водоемов. Звездами праздника стали спасатели с мастер-классом для детей и взрослых об оказании первой помощи и спасении на воде. Дети также получили "Книжку о мусоре" от благотворительного издательского проекта "ЛаиіБукс", ведь проблема засорения водоемов и берегов является одной из ключевых.

"Все мы знаем о засорении мирового океана пластиком. Эта проблема достаточно активно освещается в СМИ и привлекает внимание экологов со всего мира. Гораздо меньше мы знаем о загрязнении рек и озер, в том числе, промышленными отходами. Эта проблема менее заметна, чем мусорные острова, но не менее важна, – уверен инициатор проекта "ЛакиБукс" и соучредитель компании Lucky Labs Рустам Гильфанов, – для Лыбеди проблема засорения также одна из важнейших. Отходы перекрывают течение реки, приводят к цветению и другим проблемам. Мы с радостью принимаем участие в экологической инициативе, которая направлена ​​на сохранение реки и надеемся, что посредством наших детей мы сможем изменить не только ситуацию, но и экологическое мышление будущих поколений".

"Книжка о мусоре" – 6-е издание проекта. Книга была создана детской писательницей Галиной Ткачук и 8 киевскими школьниками после серии эко-воркшопов, организованных проектом "ЛакиБукс". Издание было презентовано на Книжном Арсенале-2019.