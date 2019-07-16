Представники "ЛакіБукс" розповіли про сміттєві проблеми річок на Дні Либеді, – Рустам Гільфанов

На Дні Либіді відвідувачі вчились рятувати життя та дізнавались про сміттєві проблеми річок із "Книжки про сміття" проекту ЛакіБукс.

Легендарна річка Либідь переживає не найкращі часи. Руйнування берегів, засмічення, поганий стан води, занедбаність русла, призвели до того, що водойму повністю викреслили з життя столиці. Часто люди навіть не знають, що у 5 хвилинах пішки від їх дому є берег річки.

"Ситуація на Либеді комплексна, її неможливо вирішити одномоментно, одним наказом чи толокою. Головні проблеми – це забруднення водойми через зливання в неї та її притоки побутової каналізації, незаконна забудова берегів, заборона формування потенційної рекреаційної зони на берегах у інтересах забудовників, засмічення річки", – поділився голова громадської організації (ГО) "Водний рух Київщини" Антон Пузань.

У планах активістів – укріпити береги, зробити освітлення, створити спортивну та відпочивальну інфраструктуру – бігові та велодоріжки, лавочки, урни, оздобити територію біля води цікавими мистецькими об'єктами. Аби привернути увагу до своїх ідей і проводять День Либеді вже 3-й рік поспіль.

Під час святкування активісти "Водного руху Київщини" розповідали відвідувачам про водойми України, їх проблеми і перспективи. Також відбулись перегони на каяках, творчі майстер-класи для дітей та вікторина на знання українських водойм. Зірками свята стали рятувальники із майстер-класом для дітей та дорослих про надання першої допомоги та порятунок на воді. Діти також отримали "Книжку про сміття" від благодійного видавничого проекту "ЛакіБукс", адже проблема засмічення водойм та берегів є однією із ключових.

"Всі ми знаємо про засмічення світового океану пластиком. Ця проблема досить активно висвітлюється в ЗМІ та притягує увагу екологів з усього світу. Набагато менше ми знаємо про забруднення річок та озер, у тому числі, промисловими відходами. Ця проблема менш помітна, ніж сміттєві острови, та не менш важлива, – вважає ініціатор проекту "ЛакіБукс" та співзасновник компанії Lucky Labs Рустам Гільфанов, – Для Либіді проблема засмічення також одна з найважливіших. Відходи перекривають течію ріки, призводять до цвітіння та інших проблем. Ми з радістю приймаємо участь в екологічній ініціативі, що направлена на збереження ріки та сподіваємося, що через наших дітей ми зможемо змінити не тільки ситуацію, а й екологічне мислення майбутніх поколінь".

"Книжка про сміття" – 6-е видання проекту. Книга була створена дитячою письменницею Галиною Ткачук та вісьмома київськими школярами після серії еко-воркшопів, організованих проектом "ЛакіБукс". Видання презентоване на Книжковому Арсеналі-2019, а після чого ще у 5 містах України.