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16 июля 2019, вторник, 15:19 53
Политика 2019-07-16T16:45:02+03:00
Українські Новини
Экстрадиция Дмитрия Фирташа снова задерживается

Экстрадиция Дмитрия Фирташа снова задерживается

Дмитрий Фирташ. Фото: wiennachrichten.de
Дмитрий Фирташ. Фото: wiennachrichten.de

Экстрадиция Дмитрия Фирташа может быть осуществлена только после принятия решения по ходатайству о повторном рассмотрении.

Об этом говорится в публикации издания Wiennachrichten.

Несмотря на то, что экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США является законной согласно решения Верховного суда Австрии, повторное обращение защиты имеет приостанавливающее действие.

СМИ отмечает, что продолжается перетягивание каната в деле об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.

Хотя министр юстиции Клеменс Яблонер одобрил решение Верховного суда об экстрадиции, принятое в конце июня, Фирташ может остаться в Австрии.

Причиной этого является ходатайство защиты о возобновлении производства, которое было удовлетворено судьей по уголовным делам Вены и вступило в законную силу в качестве приостанавливающего действия.

Яблонер согласился - тем не менее, в настоящее время экстрадиции нет

Как сообщила АПА, во вторник пресс-секретарь Яблонера, министр юстиции согласился на экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Она подтвердила сообщение в утреннем журнале Ö1, что решение Яблонера было передано адвокату Д. Фирташа Дитеру Бёмдорферу в понедельник.

Это разрешение должно было вступить в силу 22 июля, добавила Кристина Зальцборн, пресс-секретарь Венского регионального уголовного суда, в ответ на просьбу АПА. В итоге, судья незамедлительно удовлетворил ходатайство защиты о повторном рассмотрении.

В конкретном плане это означает, что экстрадиция может быть произведена только после того, как судья вынесет решение по ходатайству о ее повторном рассмотрении. В этой связи Зальцборн отметила, что защита приложила к ходатайству "чрезвычайно обширный материал". Защита имеет право обжаловать отрицательное решение.

Защита хочет доказать невиновность Фирташа

Адвокат Фирташа Бёмдёрфер попытался использовать свой подход как инструмент для проверки независимости австрийской судебной системы. По его словам, в США "укоренилась мировая привычка иметь доступ к другим госсударствам и оказывать влияние на судебную систему других госсударств". Он сказал, что "австрийская судебная система независима". "Мы верим в это и надеемся на это", - сказал бывший министр юстиции.

Защита хочет доказать, что Фирташ "не совершал никаких преступлений в Индии", и что в отношении него нет никаких подозрений, по словам Бёмдорфера. Кроме того, необходимо доказать, что "США имеют далеко идущие политические мотивы для того, чтобы схватить Дмитрия Фирташа и именно это является движущей силой процедуры экстрадиции".

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