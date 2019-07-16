Министерство энергетики поручило "Укрэнерго" проанализировать возможность просмотра энергобаланса для снижения тарифов на электричество

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассмотрело официальное письмо Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и предоставило поручение ГП "НЭК" Укрэнерго "проанализировать возможность просмотра энергетического баланса для снижения тарифов для промышленности. Об этом говорится в официальном письме, которое есть в распоряжении издания Обозреватель.

Речь идет об анализе информации о запланированных к вводу в эксплуатацию во II полугодии 2019 года станций, производящих электроэнергию из альтернативных источников: есть возможность снизить долю "дорогой" зеленой энергии и, соответственно, снизить тариф Укрэнерго. "Согласно информации ГП "НЭК "Укрэнерго" прогнозируется перераспределение объемов производства электроэнергии из альтернативных источников энергии, что потенциально может повлиять на объем компенсации производителей электроэнергии из альтернативных источников энергии, который будет учтен в тарифе на услуги по передаче электроэнергии ГП "НЭК "Укрэнерго"", – говорится в письме.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), на заседании в пятницу приняла постановление Об установлении тарифа на услуги по передаче электроэнергии ГП НЭК Укрэнерго. Этим документом регулятор снизил тариф госкомпании на 10% – с 347,43 до 312,14 грн/МВт-час.

Как сообщали СМИ, снижение тарифа Укрэнерго является единственным инструментом для снижения тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. При этом Ассоциация энергетики Украины направила письмо в НКРЕКУ с предложением о снижении тарифа Укрэнерго на 38%. Такое уменьшение должно произойти за счет исключения из прогнозного баланса выработки электроэнергии на объектах "зеленой" энергетики, не введеных в эксплуатацию.