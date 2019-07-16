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16 июля 2019, вторник, 14:42 483
Бизнес 2019-07-16T16:45:03+03:00
Українські Новини
"Укрлендфарминг" проводит полную децентрализацию, чтобы стимулировать лидеров на местах, – Наталья Романенко

"Укрлендфарминг" проводит полную децентрализацию, чтобы стимулировать лидеров на местах, – Наталья Романенко

Наталья Романенко. Фото: ulf.com.ua
Наталья Романенко. Фото: ulf.com.ua

Наталья Романенко, руководитель департамента по управлению персоналом группы компаний "Укрлендфарминг", входящий в ТОП-20 лучших HR-специалистов Украины по версии Hurma System, рассказала о децентрализации системы управления и мотивации персонала к лидерству в одном из крупнейших агрохолдингов Европы.

По словам Натальи Романенко, сейчас большинство HR говорит о кадровом голоде. Для сельского хозяйства этот фактор усилен вдвое. Основная причина кадрового голода в Украине - это отток молодежи и квалифицированных рабочих за границу. В агросекторе это удвоено еще тем, что работники уезжают из села в город. "Мы знаем, что за последние 10 лет вымерло, то есть исчезло вообще, примерно 500 сел. И где-то примерно столько же существует только на бумаге. Поэтому мы понимаем, что основная наша деятельность сосредоточена в селе и отток молодежи в город причиняет серьезные проблемы с обеспечением персонала", - рассказала Наталья Романенко в интервью Hurma System. Чтобы решить эту глобальную для Украины проблему, в холдинге “Укрлендфарминг” мотивируют персонал к профессиональному росту в команде.

"У нас построена система обучения персонала, действует внутренний корпоративный университет. Здесь каждый сотрудник может пройти обучение и повысить свои компетенции в том или ином направлении. Мы сосредоточены не только на профессиональных знаниях, а больше на soft skills. Наша система обучения построена таким образом, что 60% всех знаний формируется на основе опыта и реальных кейсов, которые решают сами работники. Затем они делятся этим опытом и знаниями, сохраняя базу знаний для других работников. 30% - это самообразование, самообучение, и 10% - это та система обучения, которая поддерживает, а также показывает, где есть необходимость повысить свои компетенции. Есть и неформальная платформа для обучения - "Антикафе". С помощью неформальных методов обучения очень быстро можно получить знания или развить навыки. Это мероприятие мы проводим раз в месяц и чередуем разные методы - от киноклубов, бизнес-симуляций, бизнес-игр и диспутов, различных творческих мастерских. Учась, человек может повысить свою компетентность, почувствовать ее рост, что очень важно для развития внутренней мотивации каждого работника", - рассказала Романенко.

"За последний год у нас полностью изменилась стратегия. Агрохолдинг проводит полную децентрализацию, потому что поняли, что именно мощные лидеры на местах и в регионах, непосредственно в селах, которые будут работать с общинами и с работниками, будут обеспечивать развитие сельских общин и сельского хозяйства в целом", - сообщила руководитель HR.

Группа "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка является одним из самых привлекательных работодателей Украины по результатам различных опросов и рейтингов. На предприятиях агрохолдинга работают около 27 тыс. сотрудников. "Укрлендфарминг" в сотрудничестве с профильными высшими учебными заведениями вводит актуальные методы обучения и предоставляет базу для прохождения практики будущими специалистами агросектора. Агрохолдинг также проводит профориентационные мероприятия для детей с целью популяризации современных сельскохозяйственных профессий.

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