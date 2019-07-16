Максим Шкуро направил депутатское обращение в поддержку требований жителей Отрадного о сохранении озера

Депутат Киевского горсовета и кандидат в нардепы Максим Шкуро потребовал немедленно откорректировать проект реконструкции озера в парке "Отрадный", расположенном в Соломенском районе Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что подготовил соответствующее депутатское обращение и отправил его еще в июне 2019 года мэру Киева Виталию Кличко, сообщает портал comments.ua.

Депутат сообщает, что проект реконструкции парковой зоны, в котором предусмотрено бетонирование озера, заблокирует притоки реки Лыбидь. Максим Шкуро отмечает, что восстановительные работы в парке были проведены в то время, когда он был главой Соломенского района. Проведенная реконструкция позволила считать обновленный парк одним из лучших в Украине.

Новый план бетонирования паркового озера может отрезать водоем от источников и привести к уничтожению "жемчужины" парка "Отрадный".

Депутат предостерегает от экспериментов в парковой зоне и требует сохранить и восстановить озеро, которое радует тысячи жителей Соломенского района, киевлян и гостей столицы.