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16 июля 2019, вторник, 14:06 22
Выборы 2019-07-16T14:08:01+03:00
Українські Новини
Левочкин обещает реальную децентрализацию после выборов

Левочкин обещает реальную децентрализацию после выборов

Громкие заявления об успехах децентрализации закончились, поскольку никаких успехов нет. По словам народного депутата от Оппозиционной платформы - За життя Сергея Левочкина, реальная фискальная автономия местных бюджетов за последние годы ухудшилась, и потому страна нуждается в реальной реформе, которая передаст на места полномочия, а не расходы, сообщает персональный портал политика.

"Удельный вес доходов местных бюджетов без трансфертов в сводном бюджете остается стабильно ниже, чем до реформы межбюджетных отношений. По итогам прошлого года доля таких доходов составила 22,3% против 23,6% в 2013 году. Если это реформа, то направлена она против регионов, а не в их пользу", - заявил Сергей Левочкин.

По его словам, в долларовом выражении доходы местных бюджетов упали на четверть: с 27,6 млрд долларов в 2013-м до 20,7 млрд в 2018-м. При этом за последние три года на регионы был сброшен целый ряд финансовых обязательств, что привело к развалу социальной сферы по целому ряду направлений.

"После выборов мы поставим вопрос о реальной реформе децентрализации, которая закрепит в Конституции её основные принципы и усиление полномочий местного самоуправления. Мы проведём справедливую налоговую реформу, расширив объёмы средств, которые будут оставаться в местных бюджетах. Наконец, мы ликвидируем практику перебрасывания на места непрофинансированных делегированных расходов. После такой реформы регионы действительно получат стимул к развитию", - убеждён народный депутат.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Оппозиционная платформа - За життя

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