Левочкин обещает реальную децентрализацию после выборов

Громкие заявления об успехах децентрализации закончились, поскольку никаких успехов нет. По словам народного депутата от Оппозиционной платформы - За життя Сергея Левочкина, реальная фискальная автономия местных бюджетов за последние годы ухудшилась, и потому страна нуждается в реальной реформе, которая передаст на места полномочия, а не расходы, сообщает персональный портал политика.

"Удельный вес доходов местных бюджетов без трансфертов в сводном бюджете остается стабильно ниже, чем до реформы межбюджетных отношений. По итогам прошлого года доля таких доходов составила 22,3% против 23,6% в 2013 году. Если это реформа, то направлена она против регионов, а не в их пользу", - заявил Сергей Левочкин.

По его словам, в долларовом выражении доходы местных бюджетов упали на четверть: с 27,6 млрд долларов в 2013-м до 20,7 млрд в 2018-м. При этом за последние три года на регионы был сброшен целый ряд финансовых обязательств, что привело к развалу социальной сферы по целому ряду направлений.

"После выборов мы поставим вопрос о реальной реформе децентрализации, которая закрепит в Конституции её основные принципы и усиление полномочий местного самоуправления. Мы проведём справедливую налоговую реформу, расширив объёмы средств, которые будут оставаться в местных бюджетах. Наконец, мы ликвидируем практику перебрасывания на места непрофинансированных делегированных расходов. После такой реформы регионы действительно получат стимул к развитию", - убеждён народный депутат.