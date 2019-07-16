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16 июля 2019, вторник, 12:53 632
Политика 2019-07-16T12:53:01+03:00
Українські Новини
Кличко рассказал, когда закончится реконструкция стадиона "Русановец"

Кличко рассказал, когда закончится реконструкция стадиона "Русановец"

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел, как реконструируют стадион "Русановец" в Днепровском районе столицы и пообщался с жителями микрорайона, сообщает портал kiev.klichko.org. Завершить работы и открыть обновленный стадион планируют уже скоро.

"Этот стадион хотели застроить, как хотели застроить и стадион "Спартак". Мы его отстояли. И сейчас вкладываем средства, чтобы наши дети имели возможность заниматься спортом. Такие объекты крайне важны для нашего города. В прошлом году мы начали реконструкцию "Русановца" и вскоре его откроем", - сказал Кличко.

Когда-то на этом стадионе проходили футбольные матчи городского уровня. Но со временем он разрушился, стоял заброшенным и непригодным для занятий спортом.

По словам мэра Киева, "Русановец" станет новой тренировочной базой для легкоатлетов и местом занятий спортом для жителей района и киевлян.

В частности, проект реконструкции стадиона включает в себя: полное обновление футбольного поля с круговыми беговыми дорожками и спортивными площадками (сектор для прыжков с шестом, сектор для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра) строительство административно-бытового павильона с раздевалками, душевыми, комнатой для арбитров и медицинским пунктом; устройства трибун с навесом на 480 мест; установление информационного электронного табло.

Также будет на обновленном стадионе современное освещение для футбольного поля и территории стадиона, система видеонаблюдения, охранная сигнализация и системы противопожарной защиты и контроля доступа. Установят и современное спортивное оборудование.

Завершить работы и открыть стадион планируют в августе 2019 года.

Также уже этой осенью завершат реконструкцию легкоатлетического манежа Киевской городской школы высшего спортивного мастерства на проспекте Павла Тычины, 18.

Больше новостей о: Виталий Кличко мэр Киева Киевский городской голова Виталий Кличко

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