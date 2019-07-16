Если бы Сытник был порядочным человеком, он сам бы ушел с должности, - нардеп Береза

Руководитель НАБУ Артем Сытник после обвинения в коррупции должен сам уйти с должности, если бы руководствовался защитой законности и интересами Украины, а не держался за должность. Об этом заявил в блиц-интервью изданию Апостроф народный депутат Юрий Береза ​​после вручения нацполицией админпротокола Сытнику по делу о коррупционном деянии.

В пятницу директор НАБУ Сытник очередной раз не пришел на вызов в Нацполиции по делу о своем коррупционном деянии. Его задержали сотрудники национальной полиции и зачитали админпротокол о коррупционных действиях прямо на трассе под Полтавой, что позволило передать дело в суд. Народный депутат Украины Юрий Береза ​​считает, что в этой ситуации Сытник, как руководитель антикоррупционного органа, должен добровольно уйти с должности. "Если бы Сытник был порядочным человеком, он бы и сам добровольно ушел с должности после выдвижения обвинений в коррупционных действиях. Он этого не сделал. Очевидно, его интересует не борьба с коррупцией, а возможность держаться за должность", - заявил народный депутат.

Юрий Береза ​​считает, что Сытник тормозит расследование конкретных коррупционных правонарушений по непонятным соображениям, а эффективность работы антикоррупционного органа является чрезвычайно низкой: "Мы оказались в ситуации, когда антикоррупционный слон родил антикоррупционную мышь. При тех полномочиях, при том функционале, что у НАБУ, мы не видим никаких серьезных результатов деятельности. По делу с арестом активов Януковича та же верховная Рада сделала гораздо больше, чем НАБУ, - заявил Юрий Береза ​​- Я неоднократно как народный депутат обращался к господину Сытнику как руководителю антикоррупционного органа с заявлениями, где выкладывались факты коррупции чиновников. Эти факты Сытника никак не заинтересовали, расследование не проводилось. Очевидно, там просто не было никакого личного интереса для него".

"Он решает, какие дела расследовать, какие - нет, руководствуясь не законом и интересами страны, а тем, что сказали ему так называемые "антикоррупционеры" или послы некоторых стран, - прокомментировал нардеп деятельность Артема Сытника в должности директора НАБУ. -Проблема в том, что Сытник решил, что не служит закону, а сам является законом". Нардеп также заявил, что обвинения в коррупции и посадка "антикоррупционеров" за совершение коррупционных действий были в практике и других европейских стран: "Это уже проходили другие страны - и Польша, Чехия, так называемые государства "Варшавского договора". Первые руководители антикоррупционных органов там сидят по обвинениям в коррупции, другие - и пожизненно".

Напомним, что еще в мае этого года Генеральная прокуратура планировала направить протокол об административном нарушении в Министерство внутренних дел в отношении директора Антикоррупционного бюро Артема Сытника. Админпротокол касается отдыха Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области с элитным алкоголем и повреждением имущества, что оплатили другие лица. Поскольку директор НАБУ Артем Сытник не явился на вызов в полицию, представитель правоохранительного ведомства зачитал ему админпротокол о коррупции прямо на трассе под Полтавой.