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16 июля 2019, вторник, 11:05 3072
Внешняя политика 2019-07-16T11:05:01+03:00
Українські Новини
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ

Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ

Послом Украины в Бельгии и Люксембурге, постоянным представителем Украины при ЕС будет назначен экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин.

Об этом сообщил источник в Офисе президента Украины, по словам которого назначение состоится в рамках анонсированного ранее обновления дипломатического корпуса, информирует портал kontrakty.ua. Как отметил собеседник в ОПУ, указ о назначении Литвина будет подписан в ближайшие несколько дней.

В настоящее время послом Украины в Бельгии и Люксембурге, постоянным представителем Украины при ЕС является Николай Точицкий. Он был назначен на эти должности бывшим президентом Петром Порошенко 4 февраля 2016 года. Также Точицкий занимает пост представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству.

Напомним, вчера в Офисе президента заявили о том, что Владимир Зеленский инициировал обновление дипломатического корпуса и намерен заменить 12 послов по всему миру.

"Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В том числе и посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон. Параллельно с этим идет работа по подбору и оформлению новых послов", - отмечалось в сообщении ОПУ.

Владимир Литвин является действующим депутатом Верховной Рады. Политик дважды занимал пост председателя Верховной Рады, в том числе в каденцию Виктора Януковича. До этого Литвин работал главой Администрации президента Леонида Кучмы.

Напомним, в прошлом году брат Владимира Литвина - Петр Литвин, также был назначен на дипломатическую должность. Экс-президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Петра Литвина послом Украины в Армении 19 июня 2018 года.

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