Военные открыли огонь и задержали подозреваемого в краже имущества зенитно-ракетного дивизиона

Военнослужащие открыли огонь на поражение и задержали подозреваемого в краже имущества зенитно-ракетного дивизиона в Одессе.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 16 июля, около 4 ночи, с применением огнестрельного оружия задержан человек, который пытался ограбить военно-техническое имущество зенитного ракетного дивизиона в городе Одесса", - сказано в нем.

Патрульный на территории обнаружил неизвестного возле техники и немедленно доложил дежурному подразделения, который прибыл на место с группой усиления.

Злоумышленник был обнаружен в одном из контейнеров технического имущества зенитного ракетного дивизиона.

Он применил против военных слезоточивый газ и попытался убежать.

Выстрелом из автомата Калашникова патрульный прострелил ногу злоумышленника.

Кроме баллона со слезоточивым газом нарушитель был вооружен инструментом, средствами радиосвязи и сумками для переноски краденого.

Было установлено, что действовал он с группой из трех человек, которые ждали его в автомобиле.

Их задержать не удалось.

Нарушителю сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.

По словам задержанного, ему - 18 лет, он проживает в Киеве.

Сообщается, что признаки действий группы лиц говорят о том, что это была попытка завладеть дорогостоящими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии.

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