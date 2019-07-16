Военные открыли огонь и задержали подозреваемого в краже имущества зенитно-ракетного дивизиона

Военнослужащие открыли огонь на поражение и задержали подозреваемого в краже имущества зенитно-ракетного дивизиона в Одессе.\r\nОб этом говорится в сообщении командования Воздушных сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня, 16 июля, около 4 ночи, с применением огнестрельного оружия задержан человек, который пытался ограбить военно-техническое имущество зенитного ракетного дивизиона в городе Одесса", - сказано в нем.\r\nПатрульный на территории обнаружил неизвестного возле техники и немедленно доложил дежурному подразделения, который прибыл на место с группой усиления.\r\nЗлоумышленник был обнаружен в одном из контейнеров технического имущества зенитного ракетного дивизиона.\r\nОн применил против военных слезоточивый газ и попытался убежать.\r\nВыстрелом из автомата Калашникова патрульный прострелил ногу злоумышленника.\r\nКроме баллона со слезоточивым газом нарушитель был вооружен инструментом, средствами радиосвязи и сумками для переноски краденого.\r\nБыло установлено, что действовал он с группой из трех человек, которые ждали его в автомобиле.\r\nИх задержать не удалось.\r\nНарушителю сразу оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.\r\nПо словам задержанного, ему - 18 лет, он проживает в Киеве.\r\nСообщается, что признаки действий группы лиц говорят о том, что это была попытка завладеть дорогостоящими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии.\r\nКак сообщали Украинские Новости, с военной части в Львовской области украли военное оборудование США на 4,5 млн гривен.\r\nРанее солдата, который украл автомат у сослуживца под Львовом, приговорили к 5 годам тюрьмы.