Виктория Муха (округ 218) рассказала о грязных технологиях, которые используют против нее

Против кандидата в народные депутаты Виктории Мухи, которая имеет высокие шансы в одномандатном округе №218 в Киеве, начали применять черные технологии. Жителей Святошинского и Оболонского районов, которые входят в этот округ, массово обзванивают из неизвестных телефонных номеров. Женский голос представляется именем кандидата и говорит "абсолютно провокационный текст". Об этом на своей официальной странице в Фейсбуке сообщила Виктория Муха.

"После того, как была обнародована социология по округу №218, некоторые мои оппоненты начали прибегать к истерическим действий. Применяя против меня черные технологии", - написала она.

По словам Виктории Мухи, голос, которым к людям обращаются по телефону, даже не похож на ее.

"Уверена, что такие действия - дело рук совершенно случайных авантюристов. У них на этих выборах появился шанс прикрываться брендом пропрезидентской партии. Но своими действиями они Президента только подставляют. Советую оппонентам бороться не против меня, а рассказывать избирателям о своих собственных достижениях. Например, о сотрудничестве с одиозным киевским застройщиком (фамилию легко найти в интернете) и какие планы на застройку Киева у них есть на будущее", - ответила Виктория Муха.

Также она подчеркнула, что за всю кампанию ни разу ни словом не упомянула своих конкурентов.

"Это подтвердит каждый из тысяч жителей, с которыми мы встречались за последний месяц. Говорить надо о себе, а не о других. Выливать через телефонные звонки грязь на конкурентов - это прежде всего неуважение к собственным избирателям. Хотя, возможно, этому учат в России, где один из моих конкурентов на округе №218 очень долгое время работал в PR-агентстве (и до сих пор имеет дачу в Подмосковье)... ", - добавила Виктория Муха.

Кандидат по округу №218 сообщила, что с сегодняшнего дня расследованием этой провокации займутся правоохранительные органы. Уже несколько человек подтвердили, что собираются писать заявления в полицию. При этом она обнародовала номера телефонов, с которых идет обзвон.

По словам Мухи, это не первый случай, когда против нее применяют грязные технологии. До сих пор в публичную плоскость она это не выносила. "Но теперь, очевидно, стоит. Началось все с того, что оппоненты пытались зарегистрировать в округе №218 моего "клона" - тоже Муху Викторию. Также часто на мои встречи с жителями засылают провокаторов, которых легко распознают сами люди. В последнее время в интернете и в соцсетях появляется недостоверная на лживая информация обо мне. Теперь провокация с телефонными звонками", - написала она.

Таким образом Виктория Муха призвала жителей Святошинского и Оболонского районов быть бдительными и не поддаваться на провокации.