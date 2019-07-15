В Хмельницком полицейские искали 4-летнего ребенка, уехавшего от родителей в магазин игрушек

По дороге в магазин с ребенком ничего не случилось. Фото: hm.npu.gov.ua

По дороге в магазин с ребенком ничего не случилось. Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницком полицейские за 15 минут нашли 4-летнего путешественника, который, как оказалось позже, уехал на велосипеде из дома. Его нашли, когда малыш выбирал себе игрушки в магазине. Об этом сообщается в полиции Херсонской области.

Вчера днем ​​по спецлинии 102 поступило сообщение, что в микрорайоне Дубовое из частного дома исчез 4-летний мальчик. Заявитель сообщил, что ребенок может передвигаться на четырехколесных детском велосипеде.

Получив описание пропавшего мальчика, все экипажи патрульных были ориентированы на выявление ребенка. Вскоре, осматривая улице, сотрудники роты тактико-оперативного реагирования и следственно-оперативной группы заметили похожий велосипед у входа в центральный универмаг, на улице Проскуровской.

Полицейские зашли внутрь магазина и заметили пропавшего мальчика, который беззаботно выбирал себе игрушки в одном из детских отделов.

По дороге в магазин с ребенком ничего не случилось. Полицейские передали мальчика родителям целым и невредимым.

А ранее в Херсоне 5-летняя девочка убежала из детского сада и прошла полгорода.

Также в Одесской области годовалая девочка ушла из дома в детский сад.