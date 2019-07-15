В Хмельницком полицейские искали 4-летнего ребенка, уехавшего от родителей в магазин игрушек

В Хмельницком полицейские за 15 минут нашли 4-летнего путешественника, который, как оказалось позже, уехал на велосипеде из дома. Его нашли, когда малыш выбирал себе игрушки в магазине. Об этом сообщается в полиции Херсонской области.\r\nВчера днем по спецлинии 102 поступило сообщение, что в микрорайоне Дубовое из частного дома исчез 4-летний мальчик. Заявитель сообщил, что ребенок может передвигаться на четырехколесных детском велосипеде.\r\nПолучив описание пропавшего мальчика, все экипажи патрульных были ориентированы на выявление ребенка. Вскоре, осматривая улице, сотрудники роты тактико-оперативного реагирования и следственно-оперативной группы заметили похожий велосипед у входа в центральный универмаг, на улице Проскуровской.\r\nПолицейские зашли внутрь магазина и заметили пропавшего мальчика, который беззаботно выбирал себе игрушки в одном из детских отделов.\r\nПо дороге в магазин с ребенком ничего не случилось. Полицейские передали мальчика родителям целым и невредимым.\r\nА ранее в Херсоне 5-летняя девочка убежала из детского сада и прошла полгорода. \r\nТакже в Одесской области годовалая девочка ушла из дома в детский сад.