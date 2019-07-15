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15 июля 2019, понедельник, 19:12 212
Происшествия 2019-07-15T19:13:22+03:00
Українські Новини
Полиция эвакуировала 1,6 тыс. человек из-за сообщений о минировании санатория во Львовской области

Полиция эвакуировала 1,6 тыс. человек из-за сообщений о минировании санатория во Львовской области

Полиция эвакуировала 15 июля около 1,6 тыс. человек из-за сообщений о минировании одного из санаториев в курортном городе Трускавец (Львовская область). Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Неизвестный 15 июля сообщил о минировании санатория.

Сообщение о минировании поступило на электронный ящик санатория.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.

Всего было эвакуировано 1,6 тыс. отдыхающих.

Взрывчатка не обнаружена. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 700 человек из-за сообщения о минировании 5 объектов в Геническе Херсонской области.

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