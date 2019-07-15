Полиция эвакуировала 1,6 тыс. человек из-за сообщений о минировании санатория во Львовской области

Полиция эвакуировала 15 июля около 1,6 тыс. человек из-за сообщений о минировании одного из санаториев в курортном городе Трускавец (Львовская область). Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.\r\nНеизвестный 15 июля сообщил о минировании санатория.\r\nСообщение о минировании поступило на электронный ящик санатория.\r\nНа место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация.\r\nВсего было эвакуировано 1,6 тыс. отдыхающих.\r\nВзрывчатка не обнаружена. \r\nПо данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.\r\nЗлоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.\r\nПроводится досудебное расследование.\r\nКак сообщали Українськi Новини, сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 700 человек из-за сообщения о минировании 5 объектов в Геническе Херсонской области.