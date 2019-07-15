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15 липня 2019, понеділок, 18:46 13
Азія 2019-07-15T20:00:02+03:00
Українські Новини
Поклонська перестала ходити в секту царебожників і назвала це "духовною пасткою"

Поклонська перестала ходити в секту царебожників і назвала це "духовною пасткою"

Поклонська перервала стосунки з сектою царебожников. Фото: dailystorm.ru
Поклонська перервала стосунки з сектою царебожников. Фото: dailystorm.ru

Колишній прокурор Криму, а нині депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська перестала підтримувати контакт з сектою царебожников і її духівником, ідеологом руху Сергієм з Среднеуральскій жіночого монастиря в Єкатеринбурзі.

Про це вона повідомила виданню EADaily.

Поклонська заявила, що медійна і популярний людина, яка обіймає високу посаду, може стати об'єктом для використання "з боку не цілком охайних осіб, які шукають розширення свого впливу".

"Слава Богу, що вдалося скинути покрив з цієї духовної пастки. Розумію, що у зв'язку з цим не стала об'єктом для приязні з їх боку. Відчуваю це і плачу, долаючи труднощі і посилають мені удари", - сказала Поклонська. Депутат додала, що не шкодує про те, що трапилося.

За словами джерела видання, їх відносини погіршилися після того, як парламентарій вийшла заміж за главу апарату уповноваженого з прав людини в Росії Івана Соловйова влітку минулого року. Співрозмовник видання заявив, що розрив відбувся саме під його впливом.

Джерело також розповіло, що депутат зв'язалася з царебожниками, коли полягала в попередньому шлюбі з єкатеринбурзький прокурором Андрієм Красильниковым. "Він і зараз постійно приїжджає в монастир до Сергію, хоча сам живе в Москві. Але після того, як вони розлучилися, а потім Наталя вийшла знову заміж, вона у Сергія більше не буває", — підсумував він.

Відомо також, що Поклонська не повідомила духівникові про весілля і не запросила його на торжество.

Як повідомляли Українські Новини, в Росії Поклонскую порівняли з корабельною гарматою, палючою на всі боки.

Раніше Поклонська заявила про "відлучення" від причастя парафіян на півроку через перегляд фільму "Матильда" режисера Олексія Учителя.

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