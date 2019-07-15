Бойко хочет прямых переговоров о мире с Донецком, Луганском и Москвой

Кандидат в премьер-министры от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко провел встречу с будущими парламентариями из разных регионов Украины, чтобы сформировать план действий по решению ключевых проблем регионов в первые 100 дней работы.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Мы единственная политическая сила, которая принесет в Украину мир и стабильность. Мы идем в парламент, чтобы реализовать наш мирный план. А это прямые переговоры с Донецком, Луганском, Москвой. К этим переговорам мы готовы и не боимся за свои рейтинги. Люди хотят жить в мире, без страха, чувствовать себя в безопасности. Растить детей, строить свои дома, радоваться жизни, а не ждать обстрелов. И этот наказ избирателей мы выполним. И как бы не пытались наши оппоненты помешать нашей победе путем провокаций, откровенной лжи, им это не удастся! Люди знают, что только мы — единственная настоящая политическая сила, которая может восстановить мир, снизить тарифы, добиться отмены всех этих антинародных реформ, люди нам верят. Люди на нас надеются. И мы их не подведём! Мы – это "Оппозиционная платформа - За жизнь", №6 в избирательном бюллетене. Это номер победы!" - подчеркнул Юрий Бойко.

Он поблагодарил участников команды мира за бойцовские качества, за смелость и уверенность, с которой они проводят кампанию.

"Вас не испугали никакие угрозы. У вас большая и важная цель - победить, чтобы принести мир в Украину, чтобы, наконец, начать выводить людей из бедности, чтобы вернуть людям нормальную жизнь. И я уверен, Вы защитите интересы избирателей. Войдя в парламент, мы сразу начнем выполнять нашу программу, не зря она называется "Мир! Ответственность! Забота!" - отметил Юрий Бойко.

А основания для уверенности в победе есть. Согласно данным последних соцопросов, рейтинг политической силы растет, и меньше чем за неделю до выборов "Оппозиционная платформа – За жизнь" занимает 2-е место в рейтинге партий – лидеров парламентской гонки с результатом 15,3%.

За "Слугу народа" готовы отдать свои голоса 41,9% респондентов, 7,9% и третье место у "Европейской солидарности" Порошенко, немного отстает от них "Батьківщина" - ее результат 7,2%. У "Оппозиционного блока" меньше статпогрешности - 2%.

Опрос проводился с 5 по 9 июля "Фондом инновационных проектов" во всех регионах Украины за исключением АР Крым и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего опрошен 1 201 респондент. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.