Могилев требует привлечь Парубия к ответственности за нарушения при голосовании Избирательного кодекса

Председатель политической партии "Незалежність" Анатолий Могилев потребовал привлечь к ответственности председателя уходящей Верховной Рады Украины Андрея Парубий за принятый с нарушением процедуры Избирательный кодекс.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Он напомнил, что сотни поправок к документу народные депутаты принимали при полупустом зале, при этом спикер парламента 17 раз ставил проект на голосование, чем обесценил Избирательный кодекс с правовой точки зрения.

Политик отметил, что за последние 10 лет в Украине многократно менялись правила электоральной игры, и под каждые выборы вносились изменения в соответствующий закон. По словам Могилева, никакого смысла в принятии Избирательного кодекса под занавес каденции парламента 8-го созыва не было, тем более, что ряд его положений противоречит нормам Конституции.

По словам Могилева, систематическое нарушение норм Основного закона – это главная проблема страны в данный момент. Председатель партии "Незалежність" провел параллели с утверждением госбюджета. Он подчеркнул, что с 2014 года нардепы голосовали за бюджет, каждый раз игнорируя нормы о социальных гарантиях, заложенных в Основном законе. В итоге, были урезаны пенсии, социальные выплаты для всех украинцев, что предопределило падение уровня жизни и обнищание населения.

"Пенсии упали минимум в 2 раза, учитывая рост тарифов в 5 и более раз, пенсионерам выжить нельзя. Выход один: надо все принимаемые законы приводить в соответствие с Конституцией", – отметил политик.

И рассказал, что во время дискуссии на одном из телеканалов, провластный народный депутат привел "убойный" аргумент, объясняя, почему большинство законов, принятых Радой 8-го созыва, носят антинародный характер: дескать, парламентарии знакомятся c негативными выводами экспертного управления Верховной Рады по поводу того или иного документа, но депутатам приказали его принимать, и они голосуют "как надо".

"Если так будет и дальше, то Украина скатится в полный правовой хаос", – резюмировал председатель партии "Незалежність".