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15 июля 2019, понедельник, 15:05 1157
СМИ 2019-07-15T15:13:08+03:00
Українські Новини
Нацсовет должен получить возможность безотлагательного рассмотрения в судах дел о лишении телеканалов лицензий

Нацсовет должен получить возможность безотлагательного рассмотрения в судах дел о лишении телеканалов лицензий, – Зиневич

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины должен получить дополнительные полномочия, которые позволят более оперативно выполнять свои полномочия в современных условиях.

Об этом заявил во время пресс-конференции в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) новоназначенный член Нацсовета Юрий Зиневич.

"Я считаю, что было бы целесообразным рассмотреть несколько законопроектов, которые есть в ВР, об увеличении полномочий Национального совета. Они не являются карательными, эти полномочия. Также, я считаю, было бы целесообразным, чтобы законодатели внесли изменения в Кодекс административного судопроизводства относительно безотлагательного рассмотрения категорий дел по представлению Национального совета о лишении лицензии телевизионного канала. В таком случае процедура будет абсолютно демократична - лишать будет не Нацсовет, а суд. Вопрос заключается во времени рассмотрения судебного дела. Сейчас есть дела, которые тянутся месяцами и годами, и все это фактически происходит в режиме блокировки", - заявил он.

При этом Зиневич отметил, что выступает категорически против предоставления Нацсовету каких-либо дополнительных карательных функций.

"Я считаю, что Национальный совет не должен быть карательным или правоохранительным органом. У него несколько иные задания и другие полномочия. Вместе с тем, Нацсовет должен иметь необходимые возможности, чтобы своевременно реагировать на современные вызовы. Все законодательство, которое сейчас регулирует деятельность Нацсовета, готовилось в мирное время. Мы сталкиваемся с тем, что у Нацсовета иногда не хватает юридических полномочий своевременно реагировать. Полномочия, вроде, есть, но полномочий быстрого реагирования практически мало", - отметил член Нацсовета.

По мнению новоназначенного члена Нацсовета, одиозная репутация была приобретена этим регулятором в предыдущих 5 лет из-за того, что ему пришлось столкнуться с вызовами нового типа. "Мы находимся в состоянии медиавойны, и не только медиавойны. Стоят вызовы, которые раньше не стояли. Соответственно, реакция и государственных органов, и участников медиарынка, на мой взгляд, может быть не совсем привычной для всех и происходящей не по тем представлениям, которые должны быть", - уверен он.

При этом, Зиневич считает, что Нацсовет имеет возможность продемонстрировать равную удаленность от всех участников политических процессов безупречнным соблюдением юридических норм и процедур.

"Безусловно Национальный совет должен руководствоваться прозрачными процедурами во избежание любых возможных обвинений в предвзятости. Потому что Нацсовет, безусловно, под пристальным вниманием СМИ. И это нормально. Это главный государственный регулятор в этой сфере. Именно определенность процедур может помочь и всем участникам медиарынка избавиться от ощущения несправедливости в случае принятия тех или иных решений", - уверен он.

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