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  • Я не знаю Коломойского и никакие отношения меня с ним не связывают, – новоназначенный член Нацсовета Зиневич
15 июля 2019, понедельник, 14:52 497
СМИ 2019-07-15T16:30:02+03:00
Українські Новини
Я не знаю Коломойского и никакие отношения меня с ним не связывают, – новоназначенный член Нацсовета Зиневич

Я не знаю Коломойского и никакие отношения меня с ним не связывают, – новоназначенный член Нацсовета Зиневич

Новоназначенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Зиневич опроверг предположения средств массовой информации о его возможной связи с командой бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом он заявил отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Национальном союзе журналистов Украины.

"Нет, я не знаю господина Коломойского. Никогда с ним не был знаком, и, соответственно, никакие отношения меня с ним не связывают", - подчеркнул он.

Также Зиневич отметил, что работал на телевизионном канале "1+1" во времена, когда Коломойский не входил в число его владельцев. "Все только начиналось, особенно когда я только пришел в 1997 году. Не было многих тех известных владельцев, которые есть сейчас. Соответственно, говорить, что я из орбиты, там, господина Коломойского или еще кого-то - это абсолютно некорректно и неправильно. У меня абсолютно прозрачная биография, и никоим образом это ко мне не имеет отношения", - подчеркнул он.

45-летний Юрий Зиневич был назначен членом Нацсовета указом Президента Владимира Зеленского. В 1997-2003 годах он работал на телеканале "1+1", сначала - в отделе подготовки кинопрограмм, а после получения юридического образования - в юридическом отделе. С 2004 года занимается самостоятельной юридической практикой. Среди его клиентов - в том числе, представители медийной среды. В 2006 году работал помощником народного депутата Ольги Герасимьюк, которая сейчас также является членом Нацсовета и бывшим сотрудником "1+1".

Больше новостей о: Игорь Коломойский Юрий Зиневич Нацсовет по телерадиовещанию

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