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15 июля 2019, понедельник, 13:36 792
Политика 2019-07-15T14:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский создает новую коалицию войны по примеру Порошенко, – Ляшенко

Зеленский создает новую коалицию войны по примеру Порошенко, – Ляшенко

Президент Украины Владимир Зеленский создает новую коалицию войны по примеру Петра Порошенко. Об этом заявил политический эксперт Глеб Ляшенко в социальной сети Facebook.

"Вчера попалось на глаза видео, где Зеленский накануне президентских выборов обещал встать на колени перед Путиным ради мира в Украине. Звучит пафосно, но на избирателей тогда подействовало. И что теперь? Где мир? Когда встанет на колени?", – задался вопросом Глеб Ляшенко.

По его словам, все действия Зеленского на посту президента говорят лишь о том, что он не заинтересован в возвращении мира.

"В международной политике президент Украины повторяет слово в слово тезисы Порошенко: "усилить санкции против России", "расширить переговорную группу, отказавшись от Нормандского формата". О прямых переговорах с Россией Зеленский даже не заикается", – отметил политолог.

Политический эксперт уверен, что и в парламенте Зеленский планирует создать Коалицию войны.

"В Верховной Раде партия Зеленского "Слуга народа", судя по заявлениям её спикеров, планирует объединяться с партией Вакарчука "Голос" и партией Тимошенко "Батькивщина". Вакарчук известен своими националистическими воззрениями, проявляет нетерпимость к мнению жителей восточной части страны, а Тимошенко стояла у истоков создания коалиции войны Порошенко. Да и после формального выхода из этой коалиции поддерживала все законопроекты, связанные с разжиганием междоусобицы", – подчеркнул Ляшенко.

Он предположил, что в Раде нового созыва провластное большинство будет против установления мира в стране.

"Очевидно, что и в новой Раде мириться с Россией и восстанавливать мир никто не будет – будут продолжать воевать. Всё указывает на то, что Зеленский готовится создать новую коалицию войны в новой Верховной Раде. Маниакально идёт по стопам Порошенко и, похоже, уже даже пытается "перепрыгнуть" своего горе-предшественника. А Украина с каждым днём правления Зеленского всё дальше и дальше от мира", – подытожил Глеб Ляшенко.

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