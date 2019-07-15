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  • Если нам предложат интересную задачу в госсекторе, мы готовы ее решить, - советник экс-главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик
15 июля 2019, понедельник, 12:15 2026
Политика 2019-07-15T12:15:06+03:00
Українські Новини
Если нам предложат интересную задачу в госсекторе, мы готовы ее решить, - советник экс-главы Днепропетровской

Если нам предложат интересную задачу в госсекторе, мы готовы ее решить, - советник экс-главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик

Юрий Голик, советник экс-главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, в своем интервью изданию "Зеркало недели", сообщил, что ему уже поступали предложения о работе в других госорганах. Голик поделился, что готов согласиться при соблюдении нескольких условий.

"Предложение было, и не одно. Что несколько неожиданно для нас. Нам казалось, что в фокусе внимания всех всегда Киев и центральные органы госвласти, и что никому нет дела до происходящего в отдельно взятой ОГА. Но оказалось, что наши результаты многим интересны, как и наш опыт", - сказал Голик.

Согласно последнему отчету, Днепропетровска ОГА за четыре года своей работы в 14 раз увеличила расходы на инфраструктуру в области - до 4 миллиардов гривен в год только в областном бюджете, сделала более 500 дорог, построила с нуля и реконструировала 60 детсадов, несколько десятков школ, внедрила почти в каждой из них инклюзивное образование, построила более 20 стадионов, спортивных комплексов и бассейнов.

"Понимаете, мы же менеджеры, а не политики. Нас можно пригласить под конкретную задачу, и мы ее решим. Но я уверен, что за каждой командой менеджеров должна идти команда политиков, которая их закрывает от сумасшествия со стороны, объясняет обществу, что менеджеры делают, и "продает" их успехи. Мы (Голик и Резниченко – Ред.) приняли для себя решение вернуться в бизнес. Но если от какой-то команды политиков или политика, чьи жизненные ценности нам близки, поступит предложение включиться в решение интересной задачи, которая может стать еще одним прекрасным кейсом "как получилось", думаю, согласие будет", - заявил Голик.

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