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15 июля 2019, понедельник, 12:08 982
Политика 2019-07-15T12:10:25+03:00
Українські Новини
Зеленский обещал отказаться от кортежей, а вместо этого его авто устраивает ДТП, – Якубин

Зеленский обещал отказаться от кортежей, а вместо этого его авто устраивает ДТП, – Якубин

Кортеж, от которого обещал отказаться президент Украины Владимир Зеленский, устроил дорожно-транспортного происшествие с детским автобусом. Об этом заявил политический эксперт Алексей Якубин в социальной сети Facebook, подчеркнув, что это – еще один пример невыполненных обещаний Зеленского.

"Помнится, во время предвыборной гонки за президентское кресло наш нынешний гарант грозился отказаться от кортежей. Да и вообще Владимир Зеленский клятвенно обещал в целом изменить систему "папередникив". Приходится признать, что он оказался в этом вопросе "Двуликим Янусом" еще похлеще тех, чью систему якобы собирался менять", – считает Якубин.

По его словам, мало того, что Владимир Зеленский от кортежей не отказался и продолжает эту "славную" традицию – автомобили его сопровождения колоннами носятся по Киеву.

"Ладно, про велосипед забудем. Его даже из символики партии убрали. Так они еще и устраивают ДТП, как это было 14 июля. Причем машины кортежа президента въехали в спокойно движущийся по своей полосе микроавтобус с детьми! Видимо, президентским кортежам правила дорожного движения не очень писаны", – саркастично отметил политолог.

Он выразил мнение, что президент должен, как минимум, публично извиниться за ДТП с участием его кортежа.

"Так кто там обещал отказаться от кортежей?! Но то, конечно, было перед президентскими выборами, где главное  – было сказать, а там "ні обіцянок, ні пробачень". Видимо, так будет и со всем остальным. Так может хоть извинение будет? Не слышно что-то", – резюмирует Алексей Якубин.

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