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15 июля 2019, понедельник, 11:46 942
Политика 2019-07-15T11:46:48+03:00
Українські Новини
Украинские собаки-спасатели попали в сотню лучших в мире

Украинские собаки-спасатели попали в сотню лучших в мире

Собаки-спасатели. Фото: ГосЧС
Собаки-спасатели. Фото: ГосЧС

Четыре кинологических расчета попали в первую сотню по версии Международной организации спасательных собак (IRO) как лучшие поисково-спасательные в мире. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что соответствующий рейтинг учитывает профессиональное мастерство, а также уровень подготовки кинологов и их четвероногих помощников в период с 1 июня 2018 по 22 июля 2019 года.

"По состоянию на 8 июля, среди сотни лучших являются четыре представителя ГосЧС Анна Куничик с Асей (малинуа) и Ирина Давыденко с Аминой (малинуа) с Межрегионального центра быстрого реагирования (г.Ромны, Сумской области), Сергей Лухин и Крис ( такса) с Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты (с. Ватутино, Харьковской области), а также Валерий Радченко со своей воспитанницей Сатти (малинуа) с Мобильного спасательного центра быстрого реагирования", - говорится в сообщении.

Собаки-спасатели. Фото: ГосЧССобаки-спасатели. Фото: ГосЧС

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