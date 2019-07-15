Новый рынок электроэнергии пытаются сорвать и вернуть ручное управление, - Трохимец

Инициаторы решения о приостановлении постановления НКРЕКУ по тарифам на услуги "Укрэнерго" стремятся сорвать новый рынок и вернуть ручное управление в энергетике. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире телеканала ZIK, комментируя решение Окружного админсуда Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" о приостановлении действия постановлений, которыми устанавливались тарифы для НАЭК "Укрэнерго".

"Я как юрист анализировал решение, которое вынес судья Смелый. И считаю, что Никопольский завод ферросплавов манипулятивно исказил факты и неизвестно каким образом получил это постановление об обеспечении иска. Это временная остановка действия постановлений Национальной комиссии, устанавливающие тарифы для НАЭК "Укрэнерго". Думаю, что вряд ли это постановление устоит в апелляционной инстанции", - заявил Трохимец.

Эксперт выразил удивление, что иск решения НКРЕКУ подало только одно предприятие, являющееся крупным потребителем электроэнергии. В то время как других, очевидно, устраивают установленные тарифы.

"У меня возникает вопрос: кроме Никопольского завода ферросплавов в Украине больше нет крупных потребителей электрической энергии? Только Никопольский завод ферросплавов вдруг стал неконкурентоспособным из всех предприятий? Всех остальных стоимость электрической энергии устраивает, и лишь один завод не устраивает?", - поинтересовался Трохимец.

"Если проанализировать все, что происходило до 1 июля, точнее, чьи лоббисты и представители пытались убедить и депутатов, и украинцев в том, что крайне необходимо откладывать рынок электрической энергии, и посмотреть, кто стоит за тем самым Никопольским заводом ферросплавов, то эти пазлы сходятся. И здесь, по моему мнению, другая была цель: взять под контроль рынок электрической энергии, а именно взять под контроль ручное управление, которое было до 1 июля. Сначала пытались это ручное управление продолжить. Не удалось. Теперь пытаются вернуть путем срыва рынка электрической энергии", - считает Трохимец

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

27 июня Окружной административный суд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" остановил действие постановлений, которые установили тарифы для Национальной энергокомпании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие 2019 года. Указанные постановления были приняты НКРЕКУ для обеспечения функционирования новой модели рынка электроэнергии.