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15 июля 2019, понедельник, 09:49 964
Общество 2019-07-15T12:15:03+03:00
Українські Новини
Экологический рэкет в Украине пора остановить, - глава Биоэнергетической ассоциации

Экологический рэкет в Украине пора остановить, - глава Биоэнергетической ассоциации

16 отраслевых ассоциаций присоединились к подписанию предложенного Профессиональной ассоциацией экологов меморандума, привлекающего внимание к недопустимости использования экологической тематики для достижения политических или экономических целей. Один из подписантов, Георгий Гелетуха, председатель Биоэнергетической ассоциации Украины, назвал нынешнее положение вещей "экологическим рэкетом", информирует портал obozrevatel.com.

"Основной фактор манипуляций вокруг экологической тематики – то, что отдельные люди хотят заработать денег. Это такой экологический рэкет: фактически, создать проблему инвестору, а потом показать ему человека, который за определенные деньги может эту проблему решить. Это такой способ заработка на экологической тематике ", - отметил Гелетуха.

Он рассказал, что факты экологического рэкета встречаются все чаще. А экоактивисты работают на заказ.

"Когда останавливают строительство котельных, останавливают строительство электростанций, биогазовых проектов и фактически требуют деньги. И это такой экологический рэкет под флагом экологии, останавливать фактически экологические проекты, которые производили бы восстановительную энергию, удешевляли бы энергию для населения, давали бы рабочие места, привлекали бы инвестиции . И все это останавливается ради кармана одного активиста, депутата, бизнесмена ", - заявил Гелетуха.

Ранее Обозреватель сообщал, что в Киеве 16 отраслевых объединений и ассоциаций подписали инициированный Профессиональной советом экологов меморандум, призывающий к прекращению манипуляций на экологических проблемах и перевода их обсуждения в профессиональную плоскость.

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