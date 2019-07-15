Смешко призвал Зеленского собрать заседание СНБО

Лидер партии "Сила и Честь", эксначальник Главного управления разведки Минобороны Украины и бывший глава СБУ Игорь Смешко обратился к Президенту Владимиру Зеленскому по расследованию фактов нарушения Конституции предыдущим руководством Украины.

Он отметил, что без реагирования на такие факты невозможно оздоровить правоохранительную систему.

"Вопросы соблюдения Конституции предыдущей высшей политической властью Украины - это не просто рядовой вопрос, это вопрос национальной безопасности и обороны государства. Он стоит созыва Совета нацбезопасности и обороны, рассмотрения на этом заседании всех фактов нарушения Конституции, законов Украины и, соответственно, реагирования. Ненаказанные преступления приводят к новым преступлениям. Это аксиома", - сказал он во время пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

Одним из таких фактов политик назвал создание в 2015 году Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), которое Конституционный Суд Украины признал несоответствующим Основному закону страны.

Смешко отметил, что из-за действий НКРЕКУ за период с марта 2015 году до нынешнего времени каждая украинская семья потеряла примерно 20 тыс. грн., а государство в целом - около 200 млрд грн.

Комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в марте 2015 года рассмотрела и приняла постановление № 583 "Об утверждении розничных цен на газ для населения" на основании распоряжения Кабинета министров прогнозу показателей потребления газа населением Украины на 2015 год. Это постановление НКРЕКУ, по подсчетам команды Смешко, и "забрало" из карманов каждой украинской семьи по 20 тыс. грн.

"Кабмин предоставил комиссии прогнозируемые показатели на 2015 год. По этим показателям потребления газа для населения Украины должно составлять 14 млрд м³, из которых собственная добыча - 10, 6 млрд м³. Это входные данные, которые подавали в комиссию. Импорт прогнозировали на уровне 3, 4 млрд м³», - отметил Смешко.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" предоставил Нацкомиссии прогноз, в котором говорилось, что объем импорта должен быть 8,5 м³.

"До сих пор на все запросы - откуда взялась цифра 8,5млрд вместо утвержденных Кабмином 3,4 млрд м³- никакого ответа. Но в 2015 году в результате этого розничная цена на газ для нужд населения в период с 1 января по 1 апреля 2015 - за один квартал выросла в шесть раз. Это было поразительным нарушением действующего законодательства", - отметил Смешко.

14 июня Конституционный Суд по представлению 46 нардепов принял решение о неконституционности создания НКРЕКУ. Согласно документу, пятый президент Украины Петр Порошенко, создал комиссию своим указом, превысил свои конституционные полномочия. Положения закона о деятельности НКРЕКУ, что КСУ признал неконституционными, утрачивают силу 31 декабря 2019.