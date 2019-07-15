Смешко призвал Зеленского собрать заседание СНБО

Лидер партии "Сила и Честь", эксначальник Главного управления разведки Минобороны Украины и бывший глава СБУ Игорь Смешко обратился к Президенту Владимиру Зеленскому по расследованию фактов нарушения Конституции предыдущим руководством Украины.\r\nОн отметил, что без реагирования на такие факты невозможно оздоровить правоохранительную систему.\r\n"Вопросы соблюдения Конституции предыдущей высшей политической властью Украины - это не просто рядовой вопрос, это вопрос национальной безопасности и обороны государства. Он стоит созыва Совета нацбезопасности и обороны, рассмотрения на этом заседании всех фактов нарушения Конституции, законов Украины и, соответственно, реагирования. Ненаказанные преступления приводят к новым преступлениям. Это аксиома", - сказал он во время пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".\r\nОдним из таких фактов политик назвал создание в 2015 году Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), которое Конституционный Суд Украины признал несоответствующим Основному закону страны.\r\nСмешко отметил, что из-за действий НКРЕКУ за период с марта 2015 году до нынешнего времени каждая украинская семья потеряла примерно 20 тыс. грн., а государство в целом - около 200 млрд грн.\r\nКомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в марте 2015 года рассмотрела и приняла постановление № 583 "Об утверждении розничных цен на газ для населения" на основании распоряжения Кабинета министров прогнозу показателей потребления газа населением Украины на 2015 год. Это постановление НКРЕКУ, по подсчетам команды Смешко, и "забрало" из карманов каждой украинской семьи по 20 тыс. грн.\r\n"Кабмин предоставил комиссии прогнозируемые показатели на 2015 год. По этим показателям потребления газа для населения Украины должно составлять 14 млрд м³, из которых собственная добыча - 10, 6 млрд м³. Это входные данные, которые подавали в комиссию. Импорт прогнозировали на уровне 3, 4 млрд м³», - отметил Смешко.\r\nВ то же время НАК "Нафтогаз Украины" предоставил Нацкомиссии прогноз, в котором говорилось, что объем импорта должен быть 8,5 м³.\r\n"До сих пор на все запросы - откуда взялась цифра 8,5млрд вместо утвержденных Кабмином 3,4 млрд м³- никакого ответа. Но в 2015 году в результате этого розничная цена на газ для нужд населения в период с 1 января по 1 апреля 2015 - за один квартал выросла в шесть раз. Это было поразительным нарушением действующего законодательства", - отметил Смешко.\r\n14 июня Конституционный Суд по представлению 46 нардепов принял решение о неконституционности создания НКРЕКУ. Согласно документу, пятый президент Украины Петр Порошенко, создал комиссию своим указом, превысил свои конституционные полномочия. Положения закона о деятельности НКРЕКУ, что КСУ признал неконституционными, утрачивают силу 31 декабря 2019.\r\n