Сегодня ночью в Киеве начнут капремонт проспекта Бандеры

Сегодня ночью начинается капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры на первом километровом участке от развязки на ул. Героев Сталинграда до ул. Иорданской. Об этом сообщает компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг".

В связи с работами подрядчик, согласно согласованной с полицией схеме организации дорожного движения, перекроет один проезд проспекта в направлении ул. Елены Телиги. Однако двустороннее движение будет осуществляться за счет другого проезда проспектом.

Работы на первом участке ориентировочно продлятся до середины сентября. За это время подрядчик устроит усиленную цементом основу дорожной одежды и два слоя асфальтобетонной смеси. Последний, верхний слой асфальтобетона положат после прокладки необходимых коммуникаций. Кроме реконструкции дорожного покрытия, подрядчик заменит дождевую канализацию, устроит тротуары и велодорожки, установит новое барьерное ограждение и освещение.

"Наша компания будет пытаться провести работы максимально быстро, чтобы не создавать неудобства киевлянам. Проспект Дружбы Народов мы отремонтировали в рекордные сроки, всего за несколько месяцев. У нас мощная команда, собственное производство асфальтобетона, современная техника, опыт реализации самых масштабных проектов в стране. Все будет сделано быстро и качественно", - отметил генеральный директор "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев.

По состоянию на воскресенье 14 июля, на проспекте Степана Бандеры уже установлено 46 опор освещения на участке первого этапа выполнения работ и подготовленные участки для сложения материалов. Продолжаются подготовительные работы по организации временной схемы дорожного движения и временного размещения троллейбусной сети.

В общем подрядчик отремонтирует участок проспекта от ул. Елены Телиги до Северного моста протяженностью почти 4 км. Общая стоимость проекта - 590 млн грн. Соответствующий договор "Автомагистраль-Юг" и "Киевавтодор" заключили 5 сентября 2018. Согласно проекту, компания-подрядчик устроит 88 тыс. 180 м2 новой дорожной одежды, проведет капитальный ремонт покрытия на 61 тыс. 246 м2, сделает 12 тыс. 982 м2 велодорожек, установит 460 опор освещения. Все работы на объекте планируется завершить до ноября 2020 года.

Это не первый проект "Автомагистрали-Юг" в столице. В прошлом году подрядчик ввел в эксплуатацию отремонтированную ул. Елены Телиги, а сейчас завершает ремонт ул. Заболотного.

"Автомагистраль-Юг" - лидер отрасли, самая большая дорожно-строительная компания Украины. Ее штат составляет около 2500 работников. В подрядчика около тысячи единиц техники, 15 производственных баз и 12 асфальтобетонных заводов в разных регионах страны и завод и производственная база в Вулканешты (Молдова). 2018 году компания построила более 500 км дорог. В этом году "Автомагистраль-Юг" начала первый зарубежный проект по реконструкции дороги М3 "Кишинев-Джурджулешты" в Молдове.