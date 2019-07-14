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14 июля 2019, воскресенье, 19:12 1878
Жизнь 2019-07-14T19:25:43+03:00
Українські Новини
В Одессе по перилам Тещиного моста гуляла женщина

В Одессе по перилам Тещиного моста гуляла женщина

В Одессе заметили женщину, которая решила прогуляться по перилам Тещиного моста.

Инцидент произошел в светлое время суток, пишет Vgоrode.ua.

Женина прошла без страховки почти весь мост. Также на опасения очевидцев экстрималка заявила: "Не свалюсь, я знаю как идти".

Все же почти у конца моста женщина решила слезть с перил. Длина Тещиного моста составляет 120 метров, а в высоту 30 метров.

Как сообщали Українські Новини, 15 апреля в Киеве руферы-блогеры со своими друзьями взобрались на Арку Дружбы народов. Экстремалы вскарабкались на высоту 35 метров.

В июне спасатели разыскали 3 детей, потерявшихся в катакомбах вблизи с. Нерубайское в Беляевском районе Одесской области.  Детей нашли диггеры в 3 километрах от входа в подземелье: подростки спали на дровах, чтобы согреться. По их словам, 30 мая они просто гуляли и зашли в катакомбы, чтобы спрятаться от жары, а потерялись из-за того, что разрядились батарейки в фонарях.

 

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