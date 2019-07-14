Украинская 17-летняя теннисистка победила в финале Уимблдона

Украинская теннисистка Дарья Снигур победила в финале юниорского Уимблдона среди девушек.

В финале 17-летняя украинка одолела свою ровесницу, американку Алексу Ноэль со счетом 6: 4 6: 4.

Поединок длился 1 час 22 минуты, пишет "ВВС-Украина".

В полуфинале Снигир победила другую американку Эмму Наварро со счетом 6: 3 6: 0.

Это первая победа Дарьи на турнире Большого шлема, до этого она доходила до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

Снигур стала первой украинкой с 2016 года, которая дошла до финала и первой с 2004 года, которая победила на юниорском Уимблдоне.

В 2004 году Екатерина Бондаренко получила первенство турнира. В финал доходили Татьяна Перебийнис (2000 год), Элина Свитолина (2012 год) и Даяна Ястремская (2016).

Вместе с тем в четверг, 11 Июль, украинец Илья Белобородько проиграл в четвертьфинале юниорского Уимблдона среди юношей.

Также 11 июля не смогла пройти в финал уже взрослого турнира первая ракетка Украины Элина Свитолина.

В полуфинале 24-летняя украинка уступила 27-летней румынской теннисистке Симоне Халеп.

Поединок длился 1 час 13 минут и завершился со счетом 6: 1 6: 3.

Кроме Элина Свитолина, в нынешнем Уимблдоне приняли участие еще три украинские теннисистки.

Успешно из них выступила Даяна Ястремская, которой удалось пробиться в четвертый круг.

Леся Цуренко и Екатерина Козлова выбыли еще на первой стадии турнира.

Халеп победила со счетом 6: 2 6: 2, а сам матч продолжался всего 56 минут.

"Это был мой лучший матч", - сказала румынка.

Для нее это второй титул турнира Большого шлема в карьере. В 2018 году она победила на Открытом чемпионате Франции.

37-летняя Серена Уильямс потерпела уже третье поражение в финалах крупных турниров за последний год.

Как сообщали Українаські Новини, Свитолина первой в Украине пробилась в полуфинал Уимблдона.