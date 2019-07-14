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14 июля 2019, воскресенье, 16:16 606 Фото
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Українські Новини
Шахтеры приехали к Насалику в Калуш из-за задолженности по зарплате

Шахтеры приехали к Насалику в Калуш из-за задолженности по зарплате

В субботу, 13 июля, горняки из Львовской области приехали к Министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику с требованием выплатить им задолженность по зарплате. Как сообщает Независимый профсоюз горняков Украины, сегодня задолженность по заработной плате горнякам превышает 700 млн грн.

Шахтеры Западной Украины приехали на родину Министра угольной промышленности и устроили акцию протеста во время концерта ко Дню города Калуш. Работники требуют от министра не устраивать дорогие концерты перед избирателями, а выплатить им долги по зарплате. "В то время, как министр устраивает концерты, чтобы получить еще раз неприкосновенность, у наших семей нет денег", - говорят горняки.

Сегодня на официальной странице в facebook кандидата в депутат Носалик называет шахтеров спортсменами и "титушками по вызову", хотя большинство из них он знает лично, видим на видео. Также на акции протеста были знакомые замминистра руководители профсоюзов горняков Украины.

Напомним, 11 июля, на сессии Верховной Рады Украины депутаты при наличии кворума рассматривали и проголосовали ряд вопросов, однако, не поддержали также включение в повестку дня законопроекта №10307, ​​которым было предусмотрено внесение изменений в Государственный бюджет и выделения средств угольной отрасли.

Отметим, Игорь Насалик баллотируется в Верховную Раду на Прикарпатье (85 избирательный округ).
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