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14 июля 2019, воскресенье, 14:16 10
Америка 2019-07-14T14:25:16+03:00
Українські Новини
Фото дня: Манхеттен и Бродвей погрузились во тьму

Фото дня: Манхеттен и Бродвей погрузились во тьму

Блэкаут в Нью-Йорке.Фото: instagram /7hyosis
Блэкаут в Нью-Йорке.Фото: instagram /7hyosis

В Нью-Йорке из-за технической аварии вечером в субботу, 13 июля, произошел блэкаут. Более 70 тысяч человек в районах Средний Манхэттен и Верхний Вест-Сайд на несколько часов остались без электроснабжения.

Мэр города Де Блазио заявил, что, по его информации, причиной сбоя стала техническая ошибка, а не внешнее воздействие. Еще до полуночи по местному времени электро- и газоснабжения было восстановлено, сообщает DW со ссылкой dpa.

Энергоснабжающая компания Con Edison ранее сообщила о "значительных отключениях электроэнергии" и заверила, что "делает все для возобновления поставок электричества и газа для тысяч людей". По данным местных СМИ, во время блэкаута остановились лифты, выключились светофоры, некоторые станции метро прекратили работу. Спасательные службы вынуждены были освобождать многих людей, которые застряли в лифтах.

Через блэкаут зрители на киносеансах в "Рокфеллер-центре" внезапно оказались в полной темноте, а на Бродвее были вынуждены отменить многочисленные шоу. Также пришлось остановить концерт певицы Дженнифер Лопес и выступления музыкантов в "Карнеги-Холле". Впрочем, многие решили найти выход из ситуации, продолжив выступления на улице.

Этот блэкаут произошел в годовщину другого массового отключения электроэнергии в Нью-Йорке в 1977 году. Тогда блэкаутом в городе воспользовались грабители и поджигатели.

Блэкаут в Нью-Йорке.Фото: instagram /7hyosisБлэкаут в Нью-Йорке.Фото: instagram /7hyosis

Блэкаут в Нью-Йорке. Фото: instagram /brazil201Блэкаут в Нью-Йорке. Фото: instagram /brazil201

Блэкаут в Нью-Йорке. Фото: instagram /fibrcarpetrecyclingБлэкаут в Нью-Йорке. Фото: instagram /fibrcarpetrecycling

Как сообщали Українські Новини, 19 июля 2018 года в центре одного из крупнейших городов США Нью-Йорке пpoгpeмeл мощный взpыв,  в результате которого paйoн Maнxэттeн окутало густым паром и черным дымом.

В ноябре по случаю Дня благодарения в Нью-Йорке прошел грандиозный парад.

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Блэкаут в Нью-Йорке.Фото: instagram /7hyosis
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