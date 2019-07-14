Фото дня: Манхеттен и Бродвей погрузились во тьму

В Нью-Йорке из-за технической аварии вечером в субботу, 13 июля, произошел блэкаут. Более 70 тысяч человек в районах Средний Манхэттен и Верхний Вест-Сайд на несколько часов остались без электроснабжения.

Мэр города Де Блазио заявил, что, по его информации, причиной сбоя стала техническая ошибка, а не внешнее воздействие. Еще до полуночи по местному времени электро- и газоснабжения было восстановлено, сообщает DW со ссылкой dpa.

Энергоснабжающая компания Con Edison ранее сообщила о "значительных отключениях электроэнергии" и заверила, что "делает все для возобновления поставок электричества и газа для тысяч людей". По данным местных СМИ, во время блэкаута остановились лифты, выключились светофоры, некоторые станции метро прекратили работу. Спасательные службы вынуждены были освобождать многих людей, которые застряли в лифтах.

Через блэкаут зрители на киносеансах в "Рокфеллер-центре" внезапно оказались в полной темноте, а на Бродвее были вынуждены отменить многочисленные шоу. Также пришлось остановить концерт певицы Дженнифер Лопес и выступления музыкантов в "Карнеги-Холле". Впрочем, многие решили найти выход из ситуации, продолжив выступления на улице.

Этот блэкаут произошел в годовщину другого массового отключения электроэнергии в Нью-Йорке в 1977 году. Тогда блэкаутом в городе воспользовались грабители и поджигатели.

Блэкаут в Нью-Йорке.Фото: instagram /7hyosis

Блэкаут в Нью-Йорке. Фото: instagram /brazil201

Блэкаут в Нью-Йорке. Фото: instagram /fibrcarpetrecycling

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