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14 липня 2019, неділя, 08:00 11
Події 2019-07-14T08:09:27+03:00
Українські Новини
Таксист Uber з пасажиром у салоні збив пішохода на Харківському шосе в Києві

Таксист Uber з пасажиром у салоні збив пішохода на Харківському шосе в Києві

Розбите скло Uber. Фото:
Розбите скло Uber. Фото: "Інформатор"

У неділю, 14 липня, на Харківському шосе сталася аварія за участю автомобіля Daewoo Lanos служби таксі Uber і пішохода. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці. Від зіткнення постраждали пасажир таксі і сам пішохід, повідомляє "Інформатор".

ДТП сталося близько 2:15.

За словами співробітників поліції, водій Daewoo Lanos служби таксі Uber з пасажиром рухався по Харківському шосе в бік Харківської площі. У цей час чоловік намагався перебігти дорогу в недозволеному для цього місці. Чоловік за кермом Lanos не встиг вчасно загальмувати і збив пішохода.

ДТП на Харківському шосе. Фото: ДТП на Харківському шосе. Фото: "Інформатор"

В результаті аварії чоловік, що перебігав дорогу, отримав незначні травми, заплатив штраф і отримав медичну допомогу на місці. У ДТП також постраждав пасажир таксі. Чоловік не був пристебнутий і вдарився головою о лобове скло під час різкого гальмування. На місці працював екіпаж патрульної поліції і медики.

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