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13 июля 2019, суббота, 17:48 447
Общество 2019-07-13T18:15:01+03:00
Українські Новини
В сети опубликовали запись нападения на волонтера Котляренко, совершенное кандидатом в депутаты Дидовцом

В сети опубликовали запись нападения на волонтера Котляренко, совершенное кандидатом в депутаты Дидовцом

В интернете опубликовали видео с камеры видеонаблюдения, на котором кандидат в депутаты по киевскому 220 округу Юрий Дидовец совершает нападение на волонтера и общественного деятеля Евгения Котляренко.

На видео отчетливо видно, как человек похожий на Юрий Дидовца открыл дверь авто пострадавшего и нанес ему несколько ударов в голову. В результате нападения, Котляренко с травмами оказался в больнице. Ему нанесены повреждения средней тяжести.

Кроме того, по словам очевидцев происшедшего, кандидат в депутаты приехал на автомобиле марки "Шевроле" с номерным знаком "АА 5222 СС", за рулем которого была его жена – Анна Рудник.

Нападение также связывают с деятельностью Котляренко, который состоит волонтером в штабе другого кандидата в народные депутаты по этому округу - Алексея Окопного.

"Это нападение - попытка запугать моих сторонников и людей, которые работают в моем штабе. Это все грязные политические игры наших конкурентов, поскольку мы сейчас лидируем по этому округу. Наши оппоненты никак не могут с этим смириться и прибегают к рукоприкладству", - прокомментировал ситуацию Окопный. 

Напомним, что 10 июля, около полуночи, возле дома Евгению Котляренко были нанесены телесные повреждения человеком, который представился Юрием Дидовцом. За подобное преступление, согласно Уголовному кодексу Украины, грозит до 3 лет тюрьмы.

 

 

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