Бойко потребовал немедленно расследовать терракт против телеканала "112"

Терракт против "112 Украина" должен быть расследован немедленно.

Об этом заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, передает официальный сайт платформы.

Ночной обстрел "112 Украина" свидетельствует о том, что уходящая власть "раскочегарила националистов, а сегодняшняя пока не может с ними справиться", отметил оппозиционный политик.

"Это антинародный террористический акт, который видит весь мир, и видит отношение к свободной прессе в Украине. И это очень прискорбно. Мы категорически осуждаем подобные действия и считаем, что власть должна немедленно принять меры, чтобы расследовать этот инцидент и наказать виновных. Слава Богу, что не пострадали люди", — сказал он.

В то же время Юрий Бойко высказал сомнение в том, что общество узнает виновных в обстреле телеканала, как и ранее в убийствах журналистов.

"У меня большие сомнения, что правоохранительные органы оперативно найдут виновных. Во всех трагедиях, которые случились в стране, — вспомните убийство журналиста Шеремета, убийство журналиста Бузины – где расследование? Они боятся, что выйдут на своих же, которые и организовывали все эти террористические акты и убийства. Поэтому я не верю в справедливость правосудия сегодня, потому что нынешняя власть демонстрирует абсолютную бесхребетность в борьбе с националистами и одновременно жестко преследует политических оппонентов, преследует оппозицию", - сказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что любые попытки запугать журналистов обречены на провал.

"Говорить правду, - это работа журналиста. И если мы хотим построить в Украине действительно демократическое государство, то средства массовой информации должны быть свободны и защищены, прежде всего, государством. Журналисты должны нормально работать, иметь возможность говорить честно и правдиво о ситуации в стране. И они это делают. Я уверен, что попытки их запугать обречены, потому что общество, люди хотят знать правду", — подчеркнул Юрий Бойко.

"После победы на выборах, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ очень жестко поставит вопрос о реальной свободе слова в Украине, о защите прав журналистов",- сказал оппозиционный политик.

"Комитет по свободе слова должны возглавлять представители оппозиции. Он не должен быть ручным, как это было при режиме Порошенко. И мы будем жестко расследовать все случаи нападения на журналистов – все попытки радикалов и националистов заткнуть рот свободной прессе будут жестко пресекаться. В мире нет успешных стран, где нет свободы слова, если у людей нет права знать альтернативную, отличную от власти, точку зрения", — резюмировал Юрий Бойко.