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13 июля 2019, суббота, 17:00 21
Верховная Рада и партии 2019-07-13T17:01:06+03:00
Українські Новини
Бойко потребовал немедленно расследовать терракт против телеканала "112"

Бойко потребовал немедленно расследовать терракт против телеканала "112"

Терракт против "112 Украина" должен быть расследован немедленно.

Об этом заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко, передает официальный сайт платформы.

Ночной обстрел "112 Украина" свидетельствует о том, что уходящая власть "раскочегарила националистов, а сегодняшняя пока не может с ними справиться", отметил оппозиционный политик.

"Это антинародный террористический акт, который видит весь мир, и видит отношение к свободной прессе в Украине. И это очень прискорбно. Мы категорически осуждаем подобные действия и считаем, что власть должна немедленно принять меры, чтобы расследовать этот инцидент и наказать виновных. Слава Богу, что не пострадали люди", — сказал он.

В то же время Юрий Бойко высказал сомнение в том, что общество узнает виновных в обстреле телеканала, как и ранее в убийствах журналистов.

"У меня большие сомнения, что правоохранительные органы оперативно найдут виновных. Во всех трагедиях, которые случились в стране, — вспомните убийство журналиста Шеремета, убийство журналиста Бузины – где расследование? Они боятся, что выйдут на своих же, которые и организовывали все эти террористические акты и убийства. Поэтому я не верю в справедливость правосудия сегодня, потому что нынешняя власть демонстрирует абсолютную бесхребетность в борьбе с националистами и одновременно жестко преследует политических оппонентов, преследует оппозицию", - сказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что любые попытки запугать журналистов обречены на провал.

"Говорить правду, - это работа журналиста. И если мы хотим построить в Украине действительно демократическое государство, то средства массовой информации должны быть свободны и защищены, прежде всего, государством. Журналисты должны нормально работать, иметь возможность говорить честно и правдиво о ситуации в стране. И они это делают. Я уверен, что попытки их запугать обречены, потому что общество, люди хотят знать правду", — подчеркнул Юрий Бойко.

"После победы на выборах, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ очень жестко поставит вопрос о реальной свободе слова в Украине, о защите прав журналистов",- сказал оппозиционный политик.

"Комитет по свободе слова должны возглавлять представители оппозиции. Он не должен быть ручным, как это было при режиме Порошенко. И мы будем жестко расследовать все случаи нападения на журналистов – все попытки радикалов и националистов заткнуть рот свободной прессе будут жестко пресекаться. В мире нет успешных стран, где нет свободы слова, если у людей нет права знать альтернативную, отличную от власти, точку зрения", — резюмировал Юрий Бойко.

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