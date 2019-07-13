За обстрелом "112 канала" стоят Зеленский и Луценко, которые вдохновили исполнителей, - платформа Бойко

Обстрел здания телеканала "112 Украина" из гранатомета – это акт откровенного террора и запугивания. Вдохновителями этого террористического акта являются президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко, которые разжигали враждебность по отношению к ряду украинских телеканалов, в том числе и к "112 Украина". Об этом пишет пресс-служба Оппозиционной платформы "За жизнь".

А исполнителями этого нападения являются, без сомнения, национал-радикалы, которые чувствовали свою полную безопасность и безнаказанность во время президентства Петра Порошенко и сегодня, после заявлений президента Зеленского и генпрокурора Луценко, убедились, что в стране ничего не изменилось.

Этот обстрел, произведенный накануне премьеры фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история", – лишь одна из многих попыток запугать журналистов, заставить их отказаться от своего права на свободу слова и объективное освещение событий в стране. Этот фильм американского режиссера, обладателя трех "Оскаров", вызвал истерическую реакцию не только генерального прокурора Луценко, но и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, уже угрожающего каналу санкциями и внеплановыми проверками.

Канал "112 Украина" является не единственной жертвой террора, вдохновляемого нынешней властью, которая ничем не отличается от прежней. Всего несколько дней назад объектом атак стал телеканал NewsOne, планировавший проведение неполитического телемоста между простыми жителями Украины и России.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что давление на каналы, неугодные власти, приобрело системный, силовой и одобряемый властью характер. Конечной целью такого давления является уничтожение инакомыслия и свободомыслия в стране, сращение власти и криминальных, национал-радикальных структур. Заявляем, что наша политическая сила будет бороться против этого. Уверены, что здоровые демократические силы и на Востоке, и на Западе нас в этом поддержат.

Мы призываем весь цивилизованный мир осудить наступление на свободу слова и мысли в Украине и сказать жесткое "нет" разгулу неонацизма в самом центре Европы.