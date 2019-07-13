Понижение тарифа "Укрэнерго" снизит цены электроэнергии для промышленности, – Плачков

Постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о снижении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к падению цены электроэнергии для промышленности. В этом уверен президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

"Это однозначно перераспределится для промышленности. Думаю, что где-то в районе 5-6% (снижение цены – ред), вот в этих пределах. Однозначно скажется", - заявил И.Плачков.

Советник министра энергетики Украины Сергей Чех считает, что вследствие решения НКРЭКУ цена электроэнергии для промышленности снизится уже с 1 августа.

"Если тариф (тариф "Укрэнерго" - ред.) снижен, то это, конечно, приведет к снижению тарифов в конечных чеках. Это будет с начала августа", - сообщил С.Чех.

Напомним, НКРЭКУ на заседании 12 июля приняла постановление "Об установлении тарифа на услуги по передаче электроэнергии ГП НЭК "Укрэнерго". Этим документом регулятор снизил тариф "Укрэнерго" на 10% - с 34,7 до 31,2 коп/кВт-час.

Пересмотр Энергетического баланса страны в плане актуализации объема производства электроэнергии из возобновляемых источников даст возможность снизить тариф "Укрэнерго" до 23 коп/кВт-час.

Снижение тарифов "Укрэнерго" является основным инструментом для снижения тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

Как сообщалось ранее, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины готово пересмотреть текущий Энергетический баланс в сторону снижения доли возобновляемых источников энергии, при условии, что с такой инициативой выступит НЭК "Укрэнерго" или НКРЭКУ.