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12 июля 2019, пятница, 22:14 39
Политика 2019-07-12T22:19:57+03:00
Українські Новини
В офисе кандидата в депутаты от "Слуги народа" обнаружили прослушку, - пресс-служба

В офисе кандидата в депутаты от "Слуги народа" обнаружили прослушку, - пресс-служба

Пресс-служба политической партии "Слуга народа" сообщает, что в офисе кандидата в депутата Верховной Рады Виктора Романюка, который баллотируется по мажоритарному округу №58 в Мариуполе, нашли подслушивающее устройство.

Об этом говорится в сообщении на странице политсилы в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Неужели конкуренты так боятся, что используют такие унизительные средства?!" - сказано в нем.

Сотрудники офиса кандидата вызвали полицию.

На данный момент ведутся следственные действия.

Офис проверяют на наличие других жучков.

Как сообщали Українськi Новини, перед президентскими выборами в офисе Зеленского обнаружили элементы прослушки.

Однако СБУ отрицала прослушку Зеленского.

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