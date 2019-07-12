В офисе кандидата в депутаты от "Слуги народа" обнаружили прослушку, - пресс-служба

Пресс-служба политической партии "Слуга народа" сообщает, что в офисе кандидата в депутата Верховной Рады Виктора Романюка, который баллотируется по мажоритарному округу №58 в Мариуполе, нашли подслушивающее устройство.

Об этом говорится в сообщении на странице политсилы в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Неужели конкуренты так боятся, что используют такие унизительные средства?!" - сказано в нем.

Сотрудники офиса кандидата вызвали полицию.

На данный момент ведутся следственные действия.

Офис проверяют на наличие других жучков.

Как сообщали Українськi Новини, перед президентскими выборами в офисе Зеленского обнаружили элементы прослушки.

Однако СБУ отрицала прослушку Зеленского.