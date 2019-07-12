В офисе кандидата в депутаты от "Слуги народа" обнаружили прослушку, - пресс-служба

Пресс-служба политической партии "Слуга народа" сообщает, что в офисе кандидата в депутата Верховной Рады Виктора Романюка, который баллотируется по мажоритарному округу №58 в Мариуполе, нашли подслушивающее устройство.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице политсилы в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Неужели конкуренты так боятся, что используют такие унизительные средства?!" - сказано в нем.\r\nСотрудники офиса кандидата вызвали полицию.\r\nНа данный момент ведутся следственные действия.\r\nОфис проверяют на наличие других жучков. \r\nКак сообщали Українськi Новини, перед президентскими выборами в офисе Зеленского обнаружили элементы прослушки.\r\nОднако СБУ отрицала прослушку Зеленского.