Представитель проекта ЕС похвалил АМКУ за работу над внедрением правил госпомощи

Руководитель проекта Европейского Союза (ЕС) "Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи" Штефан Сабау в ходе пресс-конференции в Киевском институте проблем управления имени Горшенина похвалил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) за проделанную работу.

Об этом сообщило интернет-издание "Левый берег".

"Мы очень требовательны, но нужно быть объективными: прогресс очевиден. Наши старшие эксперты покрывают все рабочие дни месяца, при этом каждый работает по 5 дней в неделю. Таким образом, миссия каждого эксперта повторяется раз в месяц или раз в 2 недели. И когда они приезжают в АМКУ второй раз, они говорят: ого, уровень вырос, понимание улучшилось, не нужно тратить много времени на объяснения. Так что да, мы видим прогресс. АМКУ улучшил качество оценки и принятия решений", - сказал Сабау.

В то же время он признал необходимость изменения закона о государственной помощи, которые касаются как сути, так и процессуальных аспектов, потому что сейчас они "работают против" АМКУ и государства.

В качестве примера для сравнения скорости внедрения реформ Штефан Сабау приводит Румынию, где аналогичные изменения проходили без интенсивной поддержки, которую Украина сейчас получает от ЕС. Без такой поддержки реформа длилась дольше и ее было тяжелее осуществить. Чтобы сделать реформу эффективной, в 1999 году в Румынии был принят первый Закон о государственной помощи. Вместе с другими документами (подзаконные акты и другое) он лег в основу новой системы государственной помощи, которая, конечно же, действует и сейчас. Румынский опыт теперь может быть использован в Украине, что позволит властям достигать еще больших результатов в короткие сроки и не совершать возможные ошибки, допущенные ранее соседями.

"Процессуальные аспекты сейчас работают против АМКУ, и мы бы очень хотели видеть в Украине европейские нормы, и, конечно, сроки на рассмотрение должны быть увеличены. Это поможет в первую очередь АМКУ в рассмотрении сложных дел, позволит проводить более глубокий анализ и принимать решения, которые будут способствовать развитию конкуренции", - подчеркнул Штефан Сабау.