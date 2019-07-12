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12 липня 2019, пʼятниця, 18:45 137
Економіка 2019-07-12T19:45:02+03:00
Українські Новини
Представник проекту ЄС похвалив АМКУ за роботу над впровадженням правил держдопомоги

Представник проекту ЄС похвалив АМКУ за роботу над впровадженням правил держдопомоги

Штефан Сабау. Фото: Макс Левін
Штефан Сабау. Фото: Макс Левін

Керівник проекту Європейського Союзу (ЄС) "Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги" Штефан Сабау в ході прес-конференції в Київському інституті проблем управління імені Горшеніна похвалив Антимонопольний комітет України (АМКУ) за виконану роботу.

Про це повідомило інтернет-видання "Лівий берег".

"Ми дуже вимогливі, але треба бути об'єктивними: прогрес очевидний. Наші старші експерти покривають всі робочі дні місяця, при цьому кожен працює по 5 днів в тиждень. Таким чином, місія кожного експерта повторюється раз на місяць або раз в 2 тижні. І коли вони приїжджають до АМКУ вдруге, вони кажуть: ого, рівень зріс, розуміння покращилося, не потрібно витрачати багато часу на пояснення. Так що так, ми бачимо прогрес. АМКУ поліпшив якість оцінки та прийняття рішень", - сказав Сабау.

Одночасно він визнав необхідність зміни закону про державну допомогу, які стосуються як суті, так і процесуальних аспектів, тому що зараз вони "працюють проти" АМКУ та держави.

Як приклад для порівняння швидкості впровадження реформ Штефан Сабау навів Румунію, де аналогічні зміни відбувалися без інтенсивної підтримки, яку Україна зараз отримує від ЄС. Без такої підтримки реформа тривала довше та її було важче здійснити. Щоб зробити реформу ефективною, у 1999 році в Румунії був прийнятий перший Закон про державну допомогу. Разом з іншими документами (підзаконні акти та інше) він ліг в основу нової системи державної допомоги, яка, звичайно ж, діє і зараз. Румунський досвід може бути використаний в Україні, що дозволить владі досягати ще більших результатів в короткі терміни і не роботи можливі помилки, що допущені раніше сусідами.

"Процесуальні аспекти зараз працюють проти АМКУ, і ми б дуже бажали бачити в Україні європейські норми, і, звичайно, строки на розгляд повинні бути збільшені. Це допоможе у першу чергу АМКУ у розгляді складних справ, дозволить проводити більш глибокий аналіз і приймати рішення, які будуть сприяти розвитку конкуренції", - підкреслив Штефан Сабау.

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