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12 июля 2019, пятница, 18:27 520
Финансы 2019-07-12T18:37:59+03:00
Українські Новини
В "Филипп Моррис" обеспокоены давлением на руководство ГФС

В "Филипп Моррис" обеспокоены давлением на руководство ГФС

Михалис Александракис. Фото: business.ua
Михалис Александракис. Фото: business.ua

В американской компании "Филип Моррис" обеспокоены давлением на руководство Государственной фискальной службы (ДФС) Украины по поводу мирового соглашения между табачным гигантом и ГФС.

Об этом сегодня во время встречи с исполняющим обязанности председателя ГФС Александром Власовым сообщил генеральный директор "Филип Моррис Украина" Михалис Александракис.

По его словам, мировое соглашение является свидетельством готовности и ГФС, и государства в целом создавать такую ​​среду, которая будет поощрять международных инвесторов приходить в страну.

"У нас есть производственные центры во многих странах мира. Если мы говорим о последствиях этой мирового соглашения, здесь следует отметить, что главный результат - это то, что мы продолжаем бизнес в Украине. Мы имеем свой производственный центр, трудоустраиваем около 1 500 человек в своем производстве и на нашем предприятии в целом. Мы продолжаем платить налоги в государственный бюджет. Мы являемся крупнейшим налогоплательщиком", - отметил руководитель "Филип Моррис Украина".

Глава компании отметил, что руководство ГФС делает правильные шаги, которые привлекают иностранных инвесторов, создает должную среду для того, чтобы локальные инвесторы также осуществляли свою инвестиционную деятельность.

"Это реальные практические действия, которые являются свидетельством стремления поддерживать инвестиционный климат. И я очень благодарен за совершение этих действий. Я был обеспокоен, когда услышал от своих коллег, что были какие-то вопросы и действия по выяснению обстоятельств заключения мирового соглашения. Я со своей стороны хочу отметить, что мы полностью открыты и готовы дать ответ на любые вопросы, с которыми к нам могут обращаться компетентные органы по поводу процесса. Ведь мы являемся международной компанией, и то, как мы ведем свой бизнес, является полностью открытым и прозрачным. Мы готовы ответить на любые вопросы в пределах следственных действий. К сожалению, некоторые люди видят политику, а также некоторые теории заговоров в некоторых вещах. Но при этом не учитывают то огромное влияние, которое это соглашение произвело на инвесторов, уже работающих в Украине, и тех, кто рассматривают возможность выхода на украинский рынок", - рассказал Михалис Александракис.

По словам руководителя компании, на прошлой неделе на встрече представителей бизнеса с новым послом США в Украине мировое соглашение упоминалась как один из позитивных сигналов относительно инвестиционного климата в стране.

Напомним, сегодня, 12 июля, Государственное бюро расследований провело обыски в ГФС, на Харьковской таможне и в Главном управлении ГФС в Харьковской области. По версии следователей, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении крупного международного производителя табачной продукции, что привело к возможному недополучению средств в госбюджет.

Больше новостей о: Обыски Александр Власов ГФС Украины Михалис Александракис Филипп Моррис Украина

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