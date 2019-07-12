подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 июля 2019, пятница, 18:29 580
Экономика 2019-07-12T19:30:02+03:00
Українські Новини
Кабинет министров опроверг заявление Укрэнерго о росте тарифов в новом энергорынке

Кабинет министров опроверг заявление Укрэнерго о росте тарифов в новом энергорынке

Заявления руководства государственного предприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" о якобы росте на 30% стоимости электроэнергии для промышленных потребителей из-за запуска прозрачного рынка электроэнергии являются некорректными. Об этом говорится в официальном заявлении Кабинета министров Украины, размещенном на официальном сайте

"Как свидетельствуют данные анализа ситуации Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, расчет "Укрэнерго" базируется на результатах торгов на Украинской энергетической биржи, когда ценовое предложение равнялось цене на электроэнергию в условиях пиковых нагрузок - 2375 грн\мВт. Но это предложение, как оказалось было ситуативным и не было поддержано рынком. Продавец электроэнергии - ПАО "Центрэнерго" - снизил цену до средневзвешенной, и за первые семь дней функционирования рынка электроэнергии "Центрэнерго" продавал электроэнергию по средневзвешенной цене в 1599 грн\мВт ровным графиком. При этом эта стоимость, как показывает анализ производственных процессов, может и дальше снизиться - до 1300 грн\мВт. В компании "Центрэнерго" планируют снизить цену до заявленного показателя уже в ближайшие месяцы".

Таким образом, говорится в заявлении, Укрэнерго апеллирует к некорректным показателям. "Получается, что расчеты НЭК "Укрэнерго" по меньшей мере некорректны, ведь апеллируют к некорректным ценовым показателям. Более того, сегодня, когда рынок электроэнергии функционирует всего две недели, говорить о росте цены в принципе неуместно, ведь не вступил в силу ряд других сопутствующих рыночным процессам факторов - например, цена на балансирующем рынке или месячный баланс. Делать любые ценовые оценки можно только после минимум месяца работы рынка", - пишет правительственный портал.

Как сообщали СМИ, вчера исполняющий обязанности директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена на электрическую энергию для промышленности выросла на 29,22%, или на 472 гривны/МВт-час до 2090 гривен/МВт-ч после запуска новой модели рынка.

Напомним, сегодня торги на рынке "на сутки вперед" завершились средневзвешенной ценой в 1149 грн/кВт-час, что почти на 30% ниже вчерашних торгов.
Архив
Новости
Снятого ЦИК с выборов кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого уличили в подделке, – СМИ 19:36 Документ
Нацполиция передала в суд протокол о коррупции Сытника 19:07
В НБУ ответили на обвинения в использовании на 1 000 гривен нелицензионного шрифта 18:47
Зеленский противится поиску взаимопонимания и установлению мира через диалог, – Ляшенко 18:47
Представитель проекта ЕС похвалил АМКУ за работу над внедрением правил госпомощи 18:45
больше новостей
Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:01
История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси 06:01
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Полиция установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко 14:43
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Разумков не исключает референдум по языку 18:03
Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр 14:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok