подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 июля 2019, пятница, 18:00 1777
Судебная власть 2019-07-12T18:55:27+03:00
Українські Новини
Британские адвокаты обратились в НААУ об обмене опытом повышения квалификации, - Гвоздий

Британские адвокаты обратились в НААУ об обмене опытом повышения квалификации, - Гвоздий

Валентин Гвозди. Фото: zib.com.uа
Валентин Гвозди. Фото: zib.com.uа

Украинская адвокатура изменила порядок повышения квалификации для адвокатов. Следовательно, услуги, которые они предоставляют гражданам, станут качественнее.

Об этом в своем интервью ZIB сообщил Валентин Гвоздий, заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Изменение правил повышения квалификации адвокатов - не наша прихоть, а требование сегодняшнего дня. Процесс усовершенствования профессиональных навыков не может происходить кое-как и только на бумаге", - подчеркнул Гвоздий.

По его словам, процесс постоянного профессионального совершенствования должно происходить на высоком уровне и полностью исключать вероятность того, что мероприятия по повышению квалификации адвокатов будут проводить сомнительные "лекторы" и "специалисты".

"Поэтому наша основная цель - сделать так, чтобы в результате адвокаты действительно учились, а потом - оказывали украинцам услуги высокого качества", - прокомментировал Валентин Гвоздий.

Адвокат пояснил, что для этого ввели не только новые стандарты прохождения стажировки, но и дополнительные требования к начислению квалификационных баллов. Теперь все это происходит автоматически, на базе единой онлайн-платформы. Процесс посещения адвокатами семинаров и лекций жестко контролируется.

Потребность изменить правила игры в адвокатском сообществе возникла и по другим причинам. Как пояснил Валентин Гвоздий, таким образом намеревались унифицировать материалы, которые преподают для представителей профессии.

По словам заместителя председателя НААУ, для всех лекторов разработали единый стандарт преподавания, которого они безапелляционно будут соблюдать. Это, по мнению адвоката, будет стимулировать преподавателей предоставлять только качественный контент и отвечать за качество предоставляемых знаний.

"Это инновационная система управления обеспечением квалификационными знаниями профессионального сообщества в мире", - подчеркнул Гвоздий.

По его словам, в НААУ уже обратились с запросами западные коллеги по обмену опытом внедрения такой системы в других странах. В частности, Великобритании.
Архив
Новости
Снятого ЦИК с выборов кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого уличили в подделке, – СМИ 19:36 Документ
Нацполиция передала в суд протокол о коррупции Сытника 19:07
В НБУ ответили на обвинения в использовании на 1 000 гривен нелицензионного шрифта 18:47
Зеленский противится поиску взаимопонимания и установлению мира через диалог, – Ляшенко 18:47
Представитель проекта ЕС похвалил АМКУ за работу над внедрением правил госпомощи 18:45
больше новостей
Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:01
История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси 06:01
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Полиция установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко 14:43
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Разумков не исключает референдум по языку 18:03
Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр 14:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok