Британські адвокати звернулися в НААУ про обмін досвідом підвищення кваліфікації, - Гвоздій

Адвокатська спільнота підвищує стандарти надання правової допомоги українцям

Українська адвокатура змінила порядок підвищення кваліфікації для адвокатів. Відтак, послуги, які вони надають громадянам, стануть якіснішими.

Про це у своєму інтер’ю ZIB повідомив Валентин Гвоздій, заступник голови Національної асоціації адвокатів України.

“Зміна правил підвищення кваліфікації адвокатів – не наша забаганка, а вимога сьогодення. Процес удосконалення професійних навичок не може відбуватися аби-як і лише на папері”, - підкреслив Гвоздій.

За його словами, процес постійного професійного вдосконалення має відбуватися на високому рівні й цілковито виключати імовірність того, що заходи з підвищення кваліфікації адвокатам будуть проводити сумнівні «лектори» та «фахівці».

«Тож наша основна мета – зробити так, аби у результаті адвокати справді навчалися, а потім – надавали українцям послуги високої якості”, - прокоментував Валентин Гвоздій.

Адвокат пояснив, що задля цього запровадили не лише нові стандарти проходження стажування, але й додаткові вимоги до нарахування кваліфікаційних балів. Тепер усе це відбувається автоматично, на базі єдиної онлайн-платформи. А процес відвідування адвокатами семінарів та лекцій жорстко контролюється.

Потреба змінити правила гри в адвокатській спільноті виникла й з інших причин. Як пояснив Валентин Гвоздій, у такий спосіб мали намір уніфікувати матеріали, які викладають для представників професії.

Зі слів заступника голови НААУ, для всіх лекторів розробили єдиний стандарт викладання, якого вони мають безапеляційно дотримуватися. Це, на переконання адвоката, стимулюватиме викладачів надавати лише якісний контент і відповідати за якість наданих знань.

“Це найінноваційніша система управління забезпеченням кваліфікаційними знаннями професійної спільноти у світі”, - підкреслив Гвоздій.

За його словами, до НААУ вже звернулися із запитами західні колеги щодо обміну досвідом запровадження такої системи у інших країнах. Зокрема, Великобританії.