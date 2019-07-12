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12 июля 2019, пятница, 17:48 33
Президент 2019-07-12T18:05:40+03:00
Українські Новини
Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Литвинова

Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Литвинова

Президент Владимир Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Сергея Литвинова.

Об этом написал в социальной сети Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передают Українськi Новини.

Он опубликовал документы, в  которых говорится, что 11 июля Зеленский издал указ №517 о помиловании Литвинова.

На основании этого указа Минюст 12 июля поручил руководству Диканевской исправительной колонии (Харьковская область) немедленно освободить заключенного из-под стражи.

"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии", - резюмировал Петухов.

Ранее СМИ сообщили, что Литвинов был без огласки передан в Украину из России в марте текущего года в порядке передачи осужденных лиц.

В Украине он был сразу же помещен под стражу в Диканевскую колонию.

В апреле 2016 года Тарасовский районный суд Ростовской области (Россия) приговорил украинца Литвинова к 8,5 годам лишения свободы.

Он был задержан российскими силовиками в 2014 году в Ростовской области и обвинен в убийстве гражданских лиц в составе украинского добровольческого батальона "Донбасс".

Суд не нашел подтверждения этих обвинений и в итоге приговорил украинца к 8,5 годам тюрьмы якобы за разбой.

Как сообщали Українські Новини, за 2018 год Порошенко помиловал 13 украинцев.

Ранее Порошенко помиловал иранца для обмена на украинского моряка Новичкова.

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