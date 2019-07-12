Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Литвинова

Президент Владимир Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Сергея Литвинова.

Об этом написал в социальной сети Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передают Українськi Новини.

Он опубликовал документы, в которых говорится, что 11 июля Зеленский издал указ №517 о помиловании Литвинова.

На основании этого указа Минюст 12 июля поручил руководству Диканевской исправительной колонии (Харьковская область) немедленно освободить заключенного из-под стражи.

"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии", - резюмировал Петухов.

Ранее СМИ сообщили, что Литвинов был без огласки передан в Украину из России в марте текущего года в порядке передачи осужденных лиц.

В Украине он был сразу же помещен под стражу в Диканевскую колонию.

В апреле 2016 года Тарасовский районный суд Ростовской области (Россия) приговорил украинца Литвинова к 8,5 годам лишения свободы.

Он был задержан российскими силовиками в 2014 году в Ростовской области и обвинен в убийстве гражданских лиц в составе украинского добровольческого батальона "Донбасс".

Суд не нашел подтверждения этих обвинений и в итоге приговорил украинца к 8,5 годам тюрьмы якобы за разбой.

Как сообщали Українські Новини, за 2018 год Порошенко помиловал 13 украинцев.

Ранее Порошенко помиловал иранца для обмена на украинского моряка Новичкова.