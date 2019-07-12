Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Литвинова

Президент Владимир Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Сергея Литвинова.\r\nОб этом написал в социальной сети Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов, передают Українськi Новини.\r\nОн опубликовал документы, в которых говорится, что 11 июля Зеленский издал указ №517 о помиловании Литвинова.\r\nНа основании этого указа Минюст 12 июля поручил руководству Диканевской исправительной колонии (Харьковская область) немедленно освободить заключенного из-под стражи.\r\n"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии", - резюмировал Петухов.\r\nРанее СМИ сообщили, что Литвинов был без огласки передан в Украину из России в марте текущего года в порядке передачи осужденных лиц.\r\nВ Украине он был сразу же помещен под стражу в Диканевскую колонию.\r\nВ апреле 2016 года Тарасовский районный суд Ростовской области (Россия) приговорил украинца Литвинова к 8,5 годам лишения свободы.\r\nОн был задержан российскими силовиками в 2014 году в Ростовской области и обвинен в убийстве гражданских лиц в составе украинского добровольческого батальона "Донбасс".\r\nСуд не нашел подтверждения этих обвинений и в итоге приговорил украинца к 8,5 годам тюрьмы якобы за разбой.\r\nКак сообщали Українські Новини, за 2018 год Порошенко помиловал 13 украинцев.\r\nРанее Порошенко помиловал иранца для обмена на украинского моряка Новичкова.