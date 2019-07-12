Из-за высокой конкуренции цена на электроэнергию на новом рынке упала почти на 30%, – Евдокимов

На торгах на рынке "на сутки вперед" 12 июля цена электроэнергии в объединенной энергосистеме упала почти на 30% по сравнению с предыдущим днем ​​торгов и склада 1149,843 грн/МВт-ч.

Об этом заявил директор Государственного предприятия (ГП) "Оператор рынка" Владимир Евдокимов.

"Сейчас видно, как идет конкуренция. Это говорит о том, что рынок. И я не думаю, что тенденция будет сохраняться (снижение цены). Возможно, будет не такое стремительное снижение, как сегодня, ведь причина сегодняшнего падения - выходные или праздники, когда, как правило, объемы потребления падают. Соответственно, подается меньше заявок, так что в системе профицит. Когда в системе профицит, то тариф падает, здесь уже действительно срабатывает конкуренция", - отметил он.

По словам директора ГП "Оператор рынка", тенденция к снижению цены будет сохраняться до конца месяца. "Это, я думаю, существенно повлияет на конечную цену для потребителя, в первую очередь для промышленности. У нас тенденция каждый день идет на уменьшение цены, пусть на 0,5%, но все равно тенденция идет на снижение. А это говорит о чем? Это говорит о том, что цена будет падать", - подчеркнул Владимир Евдокимов.

Напомним, 1 июля в Украине был запущен новый рынок электроэнергии, работающий на современной конкурентной европейской модели.

Как пишут СМИ, главными выгодоприобретателями от внедрения нового рынка электроэнергии оказались государственные компании. Несмотря на возложенные на госкомпанию НАЭК "Энергоатом" функции ПСО, компания подняла средние цены до 0,70 гривен/кВт-час. Цена продукции другой крупной государственной компании - "Укргидроэнерго" - выросла в рынке на 47% - с 0,7 до 1,1 гривен/кВт-час. Тариф тепловой генерации в рынке снизился на 12% до уровня тарифа июля 2017 года.