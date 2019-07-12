Дмитрий Шимкив вошел в набсовет Украинского фонда стартапов

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив вошел в состав наблюдательного совета Украинского фонда стартапов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Украинский фонд стартапов – важная стратегическая инициатива для страны. За эту идею долго боролись, обсуждали ее – и наконец она вошла в фазу реализации. Я верю в предпринимательство, в инновации, в креатив, в Украину. Темы IT, cybersecurity, pharma и healthcare мне очень близки. А компания "Дарница" известна своим инновационным подходом к бизнес-процессам", – прокомментировал Шимкив.

Кроме него, в состав набсовета Фонда вошли: Юрий Гелетий (Министерство финансов Украины), Виктория Тигипко (TAVentures), Елена Кошарная (HorizonCapital), Леся Севрук (ECG), Чарльз Вайтхед (CornelTech) и Александр Риженко (E-Gov).

Украинский фонд стартапов начал работу 11 июля. Его задача – обеспечивать грантовое финансирование компаний с инновационным продуктом на ранней стадии развития. Уставный капитал Фонда сформирован за счет госбюджета и составляет 390 млн грн.

Программы фонда планируется запустить в начале сентября нынешнего года.Размер гранта для одного проекта может достигать $75 тыс.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.