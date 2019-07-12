подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 июля 2019, пятница, 12:05 1338
Политика 2019-07-12T17:00:09+03:00
Українські Новини
Дмитрий Шимкив вошел в набсовет Украинского фонда стартапов

Дмитрий Шимкив вошел в набсовет Украинского фонда стартапов

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив вошел в состав наблюдательного совета Украинского фонда стартапов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Украинский фонд стартапов – важная стратегическая инициатива для страны. За эту идею долго боролись, обсуждали ее – и наконец она вошла в фазу реализации. Я верю в предпринимательство, в инновации, в креатив, в Украину. Темы IT, cybersecurity, pharma и healthcare мне очень близки. А компания "Дарница" известна своим инновационным подходом к бизнес-процессам", – прокомментировал Шимкив.

Кроме него, в состав набсовета Фонда вошли: Юрий Гелетий (Министерство финансов Украины), Виктория Тигипко (TAVentures), Елена Кошарная (HorizonCapital), Леся Севрук (ECG), Чарльз Вайтхед (CornelTech) и Александр Риженко (E-Gov).

Украинский фонд стартапов начал работу 11 июля. Его задача – обеспечивать грантовое финансирование компаний с инновационным продуктом на ранней стадии развития. Уставный капитал Фонда сформирован за счет госбюджета и составляет 390 млн грн.

Программы фонда планируется запустить в начале сентября нынешнего года.Размер гранта для одного проекта может достигать $75 тыс.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.
Архив
Новости
Адвокатура повышает качество кадров, - Валентин Гвоздий 17:59
Зеленский помиловал переданного из России украинского политзаключенного Литвинова 17:48
В Финляндии провели чемпионат по вязанию под Heavy Metal: победили японцы 17:35
Гривна на межбанке подскочила перед выходными 17:26
Суд в Италии приговорил к 24 годам тюрьмы украинского военного Маркива 17:25 Дополнено
больше новостей
Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:01
История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси 06:01
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Полиция установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко 14:43
Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр 14:41
Сельские депутаты на Херсонщине просят привлечь к ответственности сотрудника отдела "К" СБУ 16:57 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok