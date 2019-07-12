16 ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении достоверной информации в сфере экологии

Главы 16 профильных ассоциаций Украины подписали 12 июля Меморандум о сотрудничестве, передают "Українські Новини".

"Природоохранительные обязательства Украины – стимул для устойчивого развития бизнеса в Украине, инструмент прогресса и трансформации бизнеса с учетом лучших доступных технологий, наш общий шанс на качественное и безопасное будущее. И все мы вместе должны осознавать последствия, если этот инструмент превратится в способ манипуляций, для экономики государства, окружающей среды и нашего здоровья", – сказала президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Циганок.

По состоянию на 12 июля Меморандум был подписан Professional Association of Ecologist of Ukraine; Ассоциацией предприятий в области обращения с опасными отходами; Биоэнергетической ассоциацией Украины; Украинской ветроэнергетической ассоциацией; Ассоциацией солнечной энергетики Украины; Центром энергетической безопасности Украины; Ассоциацией "Свиноводы Украины"; Ассоциацией "Союз птицеводов Украины"; Энергетической ассоциацией "Украинский водородный совет"; Институтом устойчивого развития; Ассоциацией производителей цемента Украины "Укрцемент"; Федерацией металлургов Украины; Объединением предприятий "Укрметаллургпром"; "Украинской аграрной конфедерацией"; Украинской ассоциацией предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканал экология".

В свою очередь глава Ассоциации предприятий в области обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров отметил, что не нужно ожидать какой-то помощи от политиков, ассоциациям необходимо объединяться.

Глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков сообщил, что ассоциация создала рабочую группу орнитологов, что бы противостоять активистам, которые утверждают, что объекты возобновляемой энергетики вредят природе и людям.

"Любой банк не будет финансировать пока не будет предоставлен отчет об оценке влияния объекта на окружающую среду, это происходит и банки дают деньги, но потом активисты подают иски в суд", - добавил он.

Также глава Института устойчивого развития Станислав Игнатьев отметил, что бывали случаи, когда экологические манипуляции и непрофессиональная точка зрения приводили к аннулированию полезных проектов.

"Я думаю, одна из главных целей этой ассоциации – донесение профессиональной точки зрения, донесение качественных взглядов , делать качественные исследования и доносить эту информацию бизнесу и гражданским объединениям", – подчеркнул он.

Кроме того, Людмила Циганок отметила, что ассоциация не несет цели борьбы с экологическими активистами.

"Мы не боремся с экологическими активистами, мы призываем именно к профессиональной работе оценкам в сфере экологии. Мы призываем каждую проблему рассматривать под профессиональной призмой и с пониманием главной цели", - сказала она.