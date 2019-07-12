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12 июля 2019, пятница, 15:09 519
Верховная Рада и партии 2019-07-12T15:10:34+03:00
Українські Новини
Могилев инициировал подписание Меморандума об отмене депутатской неприкосновенности

Могилев инициировал подписание Меморандума об отмене депутатской неприкосновенности

Анатолий Могилев. Фото: facebook.com/Анатолий Могилев
Анатолий Могилев. Фото: facebook.com/Анатолий Могилев

Председатель партии "Незалежність" Анатолий Могилев выступил с инициативой подписания Меморандума всеми партиями, участвующими в выборах 2019 года о снятии депутатской неприкосновенности.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

По словам политика, как свидетельствуют социологические опросы, опыт его личного общения во время предвыборного тура, существует высокий уровень недоверия к парламенту. В связи с этим Анатолий Могилев, председатель партии "Незалежність", выступил с инициативой подписания Меморандума, обязывающий все политические партии, участвующие в выборах, взять на себя обязательства принять закон об отмене депутатской неприкосновенности на первом заседании нового созыва парламента.

В Меморандуме, в том числе, говорится, что "... депутатская неприкосновенность, все время своего существования выполняет только одну задачу - помогает коррупционерам избежать ответственности, скрыться от следствия, суда и наказания за депутатским мандатом. Функция "политического щита", которую должен выполнять норма закона о депутатской неприкосновенности, как показала многолетняя практика по факту не работает".

С полным текстом Меморандума можно ознакомиться на веб-сайте партии "Незалежність", перейдя по ссылке.

Больше новостей о: Анатолий Могилев Депутатская неприкосновенность Партия "Незалежність"

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